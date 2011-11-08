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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

نوابی در گفتگو با مهر:

بازنویسی "مسافری از دور دست" ادامه دارد

بازنویسی "مسافری از دور دست" ادامه دارد

مسعود نوابی، کارگردان سینما از ادامه بازنویسی فیلمنامه "مسافری از دور دست" خبر داد.

مسعود نوابی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم برخلاف کار قبلی من در سینما فیلمی اجتماعی و ملودرام است و فیلمنامه آن بر مبنای کتاب "ابله" داستایوفسکی نوشته است است.

وی افزود: فکر می‌کنم تا یک ماه دیگر نگارش فیلمنامه و بازنویسی "مسافری از دور دست" ادامه پیدا کند. به همین دلیل برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نخواهد شد. بیژن امکانیان تهیه‌کننده فیلم است و بخشی از آن در تهران و فصل‌هایی در ایتالیا فیلمبرداری می‌شود.

مسعود نوابی فیلم‌های سینمایی "قلقلک"، "کلاهی برای باران" و "بازگشت به خانه" را کارگردانی کرده است.  
 

کد مطلب 1454037

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