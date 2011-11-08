بازنویسی "مسافری از دور دست" ادامه دارد

مسعود نوابی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم برخلاف کار قبلی من در سینما فیلمی اجتماعی و ملودرام است و فیلمنامه آن بر مبنای کتاب "ابله" داستایوفسکی نوشته است است.

وی افزود: فکر می‌کنم تا یک ماه دیگر نگارش فیلمنامه و بازنویسی "مسافری از دور دست" ادامه پیدا کند. به همین دلیل برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نخواهد شد. بیژن امکانیان تهیه‌کننده فیلم است و بخشی از آن در تهران و فصل‌هایی در ایتالیا فیلمبرداری می‌شود.

مسعود نوابی فیلم‌های سینمایی "قلقلک"، "کلاهی برای باران" و "بازگشت به خانه" را کارگردانی کرده است.

