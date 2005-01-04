۱۵ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۵۳

عنان؛

بعيد به نظر مي رسد كه تمام كمكهاي اعلام شده به آسيب ديدگان سونامي داده شود//هنوز كشورهائي كه به ايران وعده كمك داده بودند كمكهاي خود را ارائه نكرده اند

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه بعيد است تمام كمكهائي را كه كشورها ، قول آن را به آسيب ديدگان سونامي داده اند ، بدهند و ما در زلزله بم در ايران شاهد بوديم كه تنها مقدار بسيار كمي از كمكهائي كه اعلام شده بود به بازماندگان و آسيب ديده ها داده شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني canada ،عنان اعلام كرد كه تنها مقدار بسياري كمي از اين كمك دو ميليارد دلاري كه از سوي طرفهاي خارجي و كشورهاي كمك كننده قول آن داده شده است به آسيب ديدگان داده خواهد شد.

دبيركل سازمان ملل درادامه اظهار داشت در بلاياي طبيعي گذشته ما شاهد بوديم كه دولتها اغلب در ارائه كمكي كه قول آن را داده اند كوتاهي كرده اند و مشكلاتي در اين زمينه ايجاد شده است.

عنان در يك كنفرانس خبري در سازمان ملل در نيويورك اعلام كرد:"اگر ما به گذشته رجوع كنيم قطعاً در اين خصوص نگران خواهيم شد...ما دو ميليارد دلار داريم كه كمك شده است اما در آخر تمام اين مبلغ  بدست ما نخواهد رسيد".

اين مقام سازمان ملل در ادامه به نمونه ايران و بم اشاره كرد و گفت كه كشورهاي خارجي 1/1 ميليارد دلار وعده داده بودند كه به آسيب ديدگان بم كمك كنند ليكن تا هفته قبل تنها 5/17 ميليون دلار از كمكهاي اعلامي به ايران داده شده بود. 

