شماره جدید نشریه انیمشن ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این شماره آمده است: سرمقاله ای با عنوان "گرایش پنهان بر مدیریت فرهنگی"، نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم رشد، خبرهایی از جشنواره فیلم کودک ونوجوان اصفهان، راه اندازی شبکه پویا نمایی، تجلیل از ایرج طهماسب و حمید جبلی، حضور انیمیشن "شکرستان" در جشنواره های خارجی و...

خبری درباره نسخه سینمایی سریال تلویزیونی "پت پستچی"، صدا پیشگی خاویر باردم در قسمت دوم انیمیشن " من نفرت انگیز"، ژاپن یک انیمیشن سه بعدی با سنگاپور می سازد، "عصر یخ 4"، حمله به ساتراپی در تونس، مطلبی در بای تولیدات انیمیشنو آثار جنبی، گفتگو با محسنی شریف درباره ساخت انیمیشن های ایرانی و مسعود صفوی تهیه کننده "شکرستان"، مصاحبه هایی با علی زارعان درباره پخش این انیمیشن از تلویزیون، بابک نظری کارگردان، امید خوش نظر و.. از دیگر بخشهای این شماره است.

در ادامه شماره 111 می‌خوانیم، گفتگو با بهروز غریب‌پور درباره جهان عروسک‌ها، نگاهی به وضعیت بازار عروسک در ایران، درباره فیلم‌های بلند آسیایی برای اسکار، گزارش سفر به جشنواره جهانی نمایش عروسکی، نگاهی به انیمیشن‌های جشنواره فیلم دینی رویش، درباره سری جدید کارتونی لونی تونز، درباره جک و دزدان دریایی نا کجا آباد، نگاهی به انیمیشن هند، چگونه فیلمنامه انیمیشن بنویسیم و...