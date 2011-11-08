شکار یک تپ اختر فوق سریع و بسیار نورانی توسط تلسکوپ ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، این تپ اختر میلی ثانیه ای که J1823-3021A نام دارد در صورت فلکی کماندار در فاصله حدود 27 هزار سال نوری قرار دارد.

ستاره شناسان موسسه ماکس پلانک توانستند با کمک پرتوهای گامای تابیده از یک توده کروی که از میلیونها ستاره ساخته شده است این تپ اختر را رصد کنند.

این جرم آسمانی علاوه بر اینکه بسیار جوان است و نسبت به سایر تپ اخترهای میلی ثانیه ای که تاکنون رصد شده اند میدان مغناطیسی بسیار شدیدتری دارد بسیار نورانی به نظر می رسد.

به گفته این دانشمندان، J1823-3021A دورترین تپ اختری است که تاکنون با پرتوهای گاما رصد شده است.

ستاره شناسان این جرم کیهانی را اولین بار در سال 1994 رصد کردند اما اکنون موفق شده اند تمام ویژگیهای آن را کشف کنند.

پیش از این تپ اخترها به ویژه با کمک پرتوهای رادیویی شناسایی می شدند و تاکنون در حدود 2 هزار تپ اختر با این روش کشف شده اند، اما اکنون تلسکوپ فرمی توانسته است 100 تپ اختر را با استفاده از پرتوهای گاما رصد کند.

این 100 پالسار می توانند در سه گروه تقسیم شوند: پالسارهایی که هم امواج رادیویی و هم پرتوهای گاما ساطع می کنند، پالسارهای میلی ثانیه ای بسیار سریع، پالسارهایی که تنها امواج گامایی ساطع می کنند.

تپ اخترهای میلی ثانیه ای، ستارگان نوترونی بسیار متراکم و فشرده ای هستند که نسبت به تپ اخترهای عادی بسیار سریعتر حرکت می کنند به طوریکه با یک ریتم بین 1 تا 10 هزار ثانیه یک دور به خود می چرخند.

ستاره شناسان در این خصوص توضیح دادند: "این اجرام، ستارگانی هستند که بخشی از منظومه های دوتایی را می سازند و در واقع پیرهای جوان شده ای هستند که با کسب انرژی از ستاره همسایه جرم از دست رفته خود را به دست می آورند و همانند زمانی که هنوز جوان بودند و یا حتی سریعتر به صورت گردابی به دور خود می چرخند."

براساس گزارش وایرد، J1823-3021A با یک دوره چرخش 5.44 هزارم ثانیه (11.100 دور در دقیقه) سریعترین و دورترین تپ اختر پرتوهای گامایی است که تاکنون رصد شده است.

به نظر می رسد که این جرم در حدود 25 میلیون سال داشته باشد که نسبت به سایر تپ اخترهای فوق سریعی که چندین میلیارد سال عمر دارند یک نوزاد به شمار می رود.