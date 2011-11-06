اختصاص 1600 میلیارد ریال برای ارتقای شاخصهای فضای آموزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی آذربایجان غربی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده در بخش فضای آموزشی برای رسیدن به متوسط کشوری یک هزار و 600 میلیارد ریال برای ارتقای شاخصهای فضای آموزشی طی مدت چهار سال اختصاص یابد که امسال 350 میلیارد ریال از اعتبارات استانی به این امر اختصاص یافت.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح مقاوم سازی مدارس آذربایجان غربی، اظهار داشت: برای مقاوم سازی مدارس استان 800 میلیارد ریال مورد نیاز بوده که با توجه به روند اختصاص منابع ملی این طرح اتمام آن به 10 سال زمان نیاز دارد که باید با پیگیری مسئولان این امر مهم نیز تسریع یابد .

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه همچنین با اشاره به بررسی شاخصهای توسعه ای استانها در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی با بررسی دقیق و شفاف شاخصهای میزان برخورداری و نیازهای استان در تنظیم برنامه های ملی در وزارتخانه های مربوطه بر اساس نیازمندیهای واقعی استان اهتمام جدی داشته باشند.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد زلزله اخیر استان وان ترکیه و ضرورت توجه مردم و مسئولان کشور، افزود: بحث مقاوم سازی اماکن عمومی و مسکونی یک ضرورت بوده که باید تمام امکانات و اعتبارات را به سمت این امر مهم هدایت کنیم.