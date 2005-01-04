جشنواره فيلم يك دقيقه اي "زيتون سرخ" به كار خود پايان داد

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، در ابتداي اين مراسم كه با حضور دكتر پورحسين (مديريت شبكه دو سيما)، دكتر احمدي نژاد (شهردار تهران) و مهندس رحيم مشاعي (رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران) برگزار شد، پس از قرائت گزارش مجتبي خشايار فر، دبير جشنواره زيتون سرخ، بيانيه هيات داوران خوانده شد.

در قسمتي از بيانيه هيات داوران كه توسط محمد درمنش خوانده شد، آمده است: انتفاضه فلسطين ريشه در اسلام حقيقي دارد و شهادت طلبي ضامن بقاء و رشد پوينده آن است و سنگ بيش از آنكه ابزار مبارزه باشد، نشان عزم جدي فلسطين مسلمان در ادامه راه جهاد و شهادت است.

جشنواره زيتون سرخ، تحفه اي است از سوي هنرمندان، سينماگران جوان ايراني به طواف اراده هاي پولادين و دلهاي پاك فلسطيني مسلمان مي آيد.

اگر چه سينماي ايران امروز در بسياري از شاخصه هاي جهاني جايگاه مطلوبي يافته است، اما اين حقيقت تلخ را نمي توان كتمان كرد كه نسبت به بسياري از پديده هاي بزرگ قرن حاضر و حوادث و رويدادهاي ايراني و منطقه سكوت كرده است. بجز اندك آثاري كه به دغدغه مظلوميت و آوارگي مردم فلسطين و رهايي قدس شرف از دست اهريمنان انديشه اند، ديگر تلاشي ديده نمي شود. جشنواره فيلم يك دقيقه اي زيتون مي تواند با بضاعت اندك خود راه جديدي را در سينماي ايران و جهان اسلام بگشايد كه در آينده اي نزديك شاهد رشد و شكوفايي سينماي انتفاضه باشيم.

در بخش ديگري از اين بيانه نيز آمده است: اغلب آثار رسيده در جشنواره در اندازه هاي نام و ياد زيتون سرخ نبود، اما از آنجائيكه اكثر قريب به اتفاق آثار حاضر تلاش جوانان و نوجواناني بود كه همراه اولين تجربه هاي آموزشي خود درعرصه فيلم اقدام به ساخت اين آثار كرده بودند، اين تلاش قابل تقدير است.

در ادامه اين مراسم، هيات داوران، ازميان 78 فيلم راه يافته به جشنواره زيتون سرخ، فيلم "شكلك" ساخته "شاهد پيوند" را به عنوان فيلم اول جشنواره انتخاب و فيلمهاي "نقاشي ام براي تو" از "محمد چمين" و Nosighal از "هيوا كياني" به ترتيب فيلم هاي دوم و سوم جشنواره معرفي كردند.

همچنين در بخش انيميشن، "حمل سلاح ممنوع"، از"حسين نظر پور"، "خانمه ام كجاست؟" از "فهيمه نيكومنظر" و "شنگ شنگ تا پيروزي" از "محمود نظري" به ترتيب به عنوان انيميشن هاي اول تا سوم جشنواره و در بخش جنبي، "زرد و سرخ"، از "وحيد نصيريان"، "پرواز موعود" از "هومن احمدي" و "خانه امن" از "مهدي صارمي" نيز به ترتيب برگزيدگان اول تا سوم اين بخش معرفي شدند.

"مجموعه اين انتفاضه" با تاكيد بر فيلم "حقيقت" ساخته "حسين نظر پور" به عنوان برترين اثر بخش ويژه جشنواره، جايزه اي از سوي هيات داوران دريافت كرد.

در بخش انتخاب مردمي نيز، 2 اثر "حماسه سنگ" از "زهره طالبي" در زمينه فيلم داستاني و "سياه ، سفيد ، سبز" از "غلامعلي باجلاني" درزمينه انيميشن به عنوان آثاربرگزيده معرفي شدند.

گفتني است در ادامه اين مراسم، هدايايي از سوي دبيرخانه جشنواره فيلم يك دقيقه اي زيتون سرخ، به فيلم هاي اول تا ششم بخش انيميشن اول تا پنجم بخش داستاني و اول تا سوم جانبي اهداء شد.

همچنين به فيلم هاي اول تا سوم بخش انيميشن و فيلم از سوي شبكه دوم سيما هدايايي داده شد.