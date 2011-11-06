برنامه سلامت سالمندی در شهرستانهای فارس اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت یهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: اجرای برنامه های ترویج شیوه زندگی سالم و مراقبتهای ادغام یافته سالمند در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور محدود به یک یا چند شهرستان است و این در حالیست که در استان فارس و در شش ماهه اول سال جاری با برگزاری سه کارگاه آموزشی 140 نفر پزشک با راهنمای کشوری مراقبت های ادغام یافته سالمند آشنا شده اند.

مرادی افزود: این برنامه در حال حاضر در 13 شبکه بهداشتی درمانی در حال اجراست و با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده توسعه برنامه سلامت سالمندی در شبکه های بهداشت و درمان و تا پایان سالجاری در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: هدف کلی برنامه سالمندی مشتمل بر کاهش بار بیماریها در گروه سنی زیر 80 سال و همچنین کاهش بار معلولیتهای شایع در گروه سنی 80 سال و بالاتر است.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت یهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: برنامه سلامت سالمندی در غالب دو برنامه ترویج شیوه زندگی سالم دوره سالمندی و مراقبتهای ادغام یافته سالمند در حال پیگیری است.