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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

مولایی اعلام کرد:

97 درصد اشتغال کشور به سازمان صنایع کوچک هدایت می شود

97 درصد اشتغال کشور به سازمان صنایع کوچک هدایت می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با ادغام صنوف تولیدی به سازمان صنایع کوچک، بالغ بر 97 درصد اشتغال کشور به این سازمان هدایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالله مولایی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در ساری افزود: با ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی، خانواده بزرگ صنوف تولیدی در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تلفیق می شوند.

وی اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک با ماموریت جدیدی در چارت جدید وارد شده که قصد دارد با اتمام طرحهای راکد، نسبت به ایجاد شهرکهای تخصصی در استانها و برنامه ریزی برای خرید زمین در شهرکهای صنعتی استانهای متقاضی اقدام کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه از محل کمکهای فنی اعتباری و بازسازی و نوسازی، مبالغی به شهرکهای صنعتی استان در سال جاری تخصیص خواهد یافت، تصریح کرد: در برهه کنونی ایجاد اشتغال و تولید صادرات گرا جهادی واقعی است.

مولایی با بیان اینکه 400 هزار صنوف تولیدی با ادغام جدید در سازمان صنایع کوچک تلفیق می شوند، یادآور شد: توجه دولت به حوزه اعتباری این واحدها افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی افزود: با ایجاد تغییرات در تلفیق صنوف تولیدی، پایانه های حمل و نقل، مجتمع های تجاری، بازارچه های مرزی در داخل سازمان صنایع کوچک جانمایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه با تلفیق صنوف تولیدی در سازمان صنایع کوچک، بودجه سازمان تا سه برابر افزایش خواهد یافت، گفت: در صورت تقویت این حوزه ها، انقلاب بزرگی در بخش صنعت و معدن کشور صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 1454056

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