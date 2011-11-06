تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر به خوبی در حال انجام است

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون افزون بر 60 نفر عضو این هیئت هستند، اظهار داشت: 30 نفر در بخش خواهران و30 نفر نیز در بخش آقایان در هیئت بسکتبال فرخ شهر مشغول فراگیری آموزشها و تکنیکهای بسکتبال هستند.

وی با اشاره به جمعیت زیاد فرخ شهر و تعداد زیاد ورزشکاران و علاقه شدید آنها به این رشته ورزشی، اظهار داشت: امکانات موجود این هیئت جوابگوی نیاز ورزشکاران رشته ورزشی بسکتبال در فرخ شهر نیست.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهرکمبود شدید منابع مالی، کمبود فضای مناسب بخصوص سالن ورزشی، کمبود وسایل ضروری مانند توپ و ... برای آموزش بسکتبال را از مشکلات مهم این هیئت برشمرد و افزود: در صورت تامین شدن منابع مالی این هیئت تحولی در ورزش بسکتبال این شهر رخ خواهد داد.



