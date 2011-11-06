دو نمایش از لرستان در جشنواره سراسری تئاتر ماه حضور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش نمایش صحنه ای نمایش" باغ آتش" به نویسندگی امین ابراهیمی و کارگردانی احسان ملکی و بازی زینب قمری، روح اله امامی و امین ابراهیمی منتخب ششمین جشنواره استانی تئاتر ماه در این دوره از جشنواره کشوری تئاتر ماه شرکت می کند.

همچنین در بخش نمایش خیابانی نمایش "مگه دست فروشی عیبه" به نویسندگی آرش دادگر و کارگردانی ستار مهرشاد و بازی سامان قهرمانی، امیر دلفانی و مهتاب زند در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه حضور دارد.

بنابر این گزارش در هفتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه، نمایش صحنه ای مجلس نامه طوبی از حوزه هنری لرستان به عنوان یکی از آثار برگزیده جشنواره انتخاب شد.

همچنین در دوره هفتم این جشنواره هنرمندان لرستانی موفق شدند رتبه برتر نویسندگی، رتبه برتر طراحی صحنه و بازیگری دوم زن را به خود اختصاص دهند.

هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه از 17 تا 24آبان ماه جاری با حضور گروههای نمایشی در تهران برگزار می شود.