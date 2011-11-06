نشست مخالفان آل خلیفه در قاهره/اتهام ارتباط انقلابیون با ایران بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر،"خلیل المرزوق" عضو برجسته الوفاق و "عبدالله جناحی" عضو برجسته جمعیت وعد بحرین در نشستی که در یک رسانه مصری برگزار شد توطئه رژیم آل خلیفه در وابسته جلوه دادن مخالفان به ایران را نقش بر آب کردند.

خلیل المرزوق گفت : خواسته اصلی قیام مردم بحرین از ابتدا آن یعنی در 14 فوریه اصلاح در نظام بود، اما شهادت بسیاری از تظاهرات کنندگان سبب شد که مردم بحرین نیز همانند دیگر ملتهای عرب خواستار سرنگونی رژیم شوند.

وی افزود: مخالفان خواسته اساسی دارند و آن تشکیل نظام مشروطه سلطنتی است و همگان این سیستم حکومتی در بحرین را کارآمدتر از سیستم پادشاهی مطلق می دانند، زیرا در سیستم کنونی تمام اختیارات در دست پادشاه است.

المرزوق بیان کرد: پس از صدور قانون اساسی در سال 2002 همه گروههای سیاسی مخالف در پارلمان با آن مخالفت کردند و همه از جمله الوفاق خواستار اصلاح قانون هستند.



به گفته وی، دستورات پادشاه نباید بر قانون مقدم و تقسیم بندی حوزه انتخاباتی باید بر اساس صحیح استوار باشد.

عبدالله جناحی هم گفت : رژیم بحرین باید ادعای خود درباره اینکه جنبش مردم طایفه گراست، اثبات کند، زیرا هنگامی که خواسته های مخالفان را مرور می کنیم نشانه ای از طایفه گرایی در آن مشاهده نمی کنیم. خواسته مخالفان توجه به حقوق بشر، نبود تبعیض، توجه به حقوق شهروندی، نظام مشروطه سلطنتی و داشتن یک پارلمان واقعی است.

وی افزود: تابعیت سیاسی با تابعیت قانونی متفاوت است، ما مخالف اعطای تابعیت به کسی نیستیم و مشکل اعطای تابعیت در وظایف حساس مانند ارتش و پلیس است و مشکلات مربوط به تابعیت موضوعی است که اهل تسنن بیش از شیعیان از آن رنج می برند.

در ادامه خلیل المرزوق گفت : همه انقلابهای کشورهای عربی در نتیجه تراکم مشکلات رخ داده است در بحرین خواسته ها سیاسی است و طایفه گرایی در آن به چشم نمی خورد و تبلیغات رژیم برای برچسب زدن موثر واقع نشد، بنابراین برای سرکوب مردم دست به دامان سعودیها و نیروهای سپر جزیره شد.

وی افزود: نیروهای سپر جزیره برای مقابله با دخالت خارجی است و نه مشکلات داخلی. در بحرین تجاوز خارجی صورت نگرفته بود که نیاز به حضور این نیروها باشد.

المرزوق بیان کرد: بحرین کشوری جزیره ای است و اگر به فرض ایران قصد ورود به بحرین را داشت باید نیروهای دریایی برای مقابله با آن اعزام می شدند. نیروهای عربستانی و اماراتی برای سرکوب مردم وارد بحرین شدند و حرکت کشتی های ایرانی، دروغ کشورهای حوزه خلیج فارس بود.

وی تصریح کرد: ما ارتباطی با ایران نداریم ، البته رسانه های ایرانی وقایع بحرین را پوشش می دهند که این موضوع را نمی توان دخالت نامید به ویژه اینکه اسناد ویکی لیکس ثابت کرده است که ایران دخالتی در امور بحرین ندارد.

المرزوق افزود: مشکل، رژیمهای پادشاهی کشورهای حوزه خلیج فارس است که سعی دارند با حربه طایفه گری و وابسته جلوه دادن انقلابها، آنها را سرکوب کنند.

عبدالله جناحی هم گفت : بحث ایران و بحرین در سال 1971 در سازمان ملل حل شده و همگان استقلال بحرین از ایران را به رسمیت شناختند و ایران دخالتی در اوضاع بحرین ندارد.

وی افزود: رژیم بحرین در یادداشتی به سازمان ملل متحد به زعم خود خواستار توقف دخالتهای ایران در بحرین شد و زمانی که سازمان ملل مدرک و دلیل از رژیم خواست، مدرکی در دست نداشتند.