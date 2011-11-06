  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

ابوالحسنی:

دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرای بروجن به اردوی مناطق جنگی اعزام شدند

دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرای بروجن به اردوی مناطق جنگی اعزام شدند

بروجن - خبرگزاری مهر: مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن گفت: دانش آموزان دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن به مناطق جنگی جنوب اعزام شدند.

عبدالله ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت نفر از دانش آموزان پایه‌ دوم این آموزشگاه به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

وی افزود: این افرادبا کاروان راهیان نور عازم مناطق جنگی شدند.
 
عبدالله ابوالحسنی تأکید کرد: آشنا شدن دانش آموزان با مناطق جنگی و ارزش‌های انقلاب، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و معرفی الگوهای برتر به دانش آموزان از اهداف برگزاری این اردو بود.
 
مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن با بیان اینکه این اردو به مدت سه روز برگزار شد، بیان داشت: بیان خاطرات دوران دفاع مقدس و برگزاری مراسم دعا از جمله برنامه‌های اجرایی در این اردو بود.
کد مطلب 1454069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها