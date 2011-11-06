دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرای بروجن به اردوی مناطق جنگی اعزام شدند

عبدالله ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت نفر از دانش آموزان پایه‌ دوم این آموزشگاه به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

وی افزود: این افرادبا کاروان راهیان نور عازم مناطق جنگی شدند.

عبدالله ابوالحسنی تأکید کرد: آشنا شدن دانش آموزان با مناطق جنگی و ارزش‌های انقلاب، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و معرفی الگوهای برتر به دانش آموزان از اهداف برگزاری این اردو بود.

مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن با بیان اینکه این اردو به مدت سه روز برگزار شد، بیان داشت: بیان خاطرات دوران دفاع مقدس و برگزاری مراسم دعا از جمله برنامه‌های اجرایی در این اردو بود.