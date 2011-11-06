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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

گرزین:

شناخت نیازها و کمبودها هدف آمار پایه ای است

شناخت نیازها و کمبودها هدف آمار پایه ای است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر گرگان هدف از تهیه آمار پایه ای را شناخت نیازها، کمبودها و امکانات بالقوه، شناسایی اوضاع اجتماعی کشور در بخش اشتغال، تحصیل و مهاجرت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزن عصر یکشنبه در کیسیون توسعه، عمران شورای شهر افزود: آمار صحیح  و به روز در جامعه زمینه لازم را برای برنامه ریزی، تصمیم گیری و توسعه بخشهای مختلف فراهم می کند و بستر توزیع عادلانه منابع میان مردم را مهیا می کند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران میزان تحصیلات، اشتغال و برخورداری از مزایای بهداشتی، درمانی، سلامت و میزان توسعه یافتگی شهری و روستایی ازجمله محورهای پرسشنامه های طرح سرشماری امسال است، تصریح کرد: حدود 54 هزار مامور آمارگیری و در بخش پشتیبانی هم 114 هزار نفر در سطح کشور برای سرشماری عمومی سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده اند.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر گرگان در پایان با بیان این مطلب که در استان گلستان نیز یک هزار و 203 مأمور آموزش دیده کار سرشماری را انجام خواهند داد، اظهار داشت: از این تعداد مامور آموزش دیده 560 مأمور در مناطق روستایی و 643 مأمور در مناطق شهری استان کار سرشماری را انجام می دهند.

کد مطلب 1454073

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