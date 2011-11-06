سازمان صنعت، معدن و تجارت نیازمند ساختار چابک است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمائی ظهر یکشنبه در جمع کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اظهار کرد: به طور حتم ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی موجب رونق روزافزون کسب و کار، تولید و بخش خصوصی می شود.

وی افزود: این سازمان باید اولویت کاری خود را براساس تولید صادرات محور قرار دهد و از ظرفیت‌های بخش صنعت و تجارت در جهت توسعه تولید، اشتغال و صادرات استفاده کند.

به گفته وی با سیاستگذاری، هماهنگی و با مدیریت صحیح می توان بخش تولید و مسائل مربوط به حوزه تولید را در جهت تنظیم بازار و رشد اقتصادی گسترش داد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با بیان اینکه فراهم کردن مشوق‌های کافی برای جذب سرمایه‌گذاران می تواند در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان موثر باشد عنوان کرد: قبل از ادغام این دو وزارتخانه، در فرآیندهای تصمیم گیری و اجرا مشکلاتی به طور سنتی در دو بخش تولید و تجارت وجود داشت که ادغام این دو وزارتخانه این مشکل را رفع کرد.

عظمائی با اشاره به لزوم توانمند سازی بخش خصوصی برای ایفای نقش تاثیر گذار در اقتصاد استان اظهار کرد: جهت گیری برنامه پنجم به نوعی است که بخش خصوصی در تصمیم گیریها مشارکت داشته باشد و ضمن حضور در مذاکرات با دولت مسایل خود را حل کند.