مسابقه فرهنگی هفته ولایت در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بروجرد در این رابطه اظهار داشت: در این مسابقه کتبی بیش از 100 دانشجو شرکت کردند.

نادر ارجمندی افزود: این مسابقه در زمینه اطلاعات عمومی، تاریخ اسلام، آشنایی با زندگی ائمه اطهار (ع)، وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در عصر حاضر برگزار شد.

وی یادآور شد: در پایان از 10نفر از دانشجویان که به سوالات پاسخ صحیح دادند، با اهدای بسته های فرهنگی تجلیل شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بروجرد بیان داشت: این مسابقه با هدف ارتقای سطح آگاهی دانشجویان و تشویق آنها به مطالعه و تحقیق برگزار شده است.