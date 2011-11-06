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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

مسابقه فرهنگی هفته ولایت در بروجرد برگزار شد

مسابقه فرهنگی هفته ولایت در بروجرد برگزار شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت هفته ولایت، یک دوره مسابقه فرهنگی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد و دانشگاه علمی کاربردی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بروجرد در این رابطه اظهار داشت: در این مسابقه کتبی بیش از 100 دانشجو شرکت کردند.

نادر ارجمندی افزود: این مسابقه در زمینه اطلاعات عمومی، تاریخ اسلام، آشنایی با زندگی ائمه اطهار (ع)، وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در عصر حاضر برگزار شد.

وی یادآور شد: در پایان از 10نفر از دانشجویان که به سوالات پاسخ صحیح دادند، با اهدای بسته های فرهنگی تجلیل شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بروجرد بیان داشت: این مسابقه با هدف ارتقای سطح آگاهی دانشجویان و تشویق آنها به مطالعه و تحقیق برگزار شده است.

کد مطلب 1454083

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