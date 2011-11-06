2100 سکه تقلبی در لرستان کشف شد

سردار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی مراجعه شخصی به ماموران آگاهی ازنا مبنی بر اینکه فردی ناشناس با وی تماس گرفته و اعلام کرده که قصد فروش تعدادی سکه و عتیقه را دارد، بلافاصله ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران به محض حضور در محل برای دستگیری کلاهبرداران اقدام کردند و پس از تعقیب و گریز یکنفر از آنها را با یکدستگاه موتورسیکلت توقیف کردند ولی متهم دیگر متواری شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: از کلاهبردار دستگیرشده یک کیسه حاوی تعداد دو هزار و 100 قطعه سکه تقلبی کشف و ضبط شد.

سردار علیزاده یادآور شد: متهم به یگان انتظامی انتقال یافت و از وی تحقیق به عمل آمد که وی به کلاهبرداری با همدستی متهم متواری شده اعتراف کرد.

وی ادامه داد: پرونده پس از تکمیل تحقیقات به همراه متهم تحویل دادسرای شهرستان ازنا شد.