حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در مورد نحوه پرداختن رسانه‌ها به مفاهیم دینی و تلاش برای تعمیق این مفاهیم به خبرنگار مهر گفت: مشکل کشور در این زمینه به مقوله فرهنگ باز می‌گردد؛ یعنی یک گام جلوتر از توجه به مقوله فرهنگ دینی.

وی افزود: اگر فرهنگ تقویت شود، فرهنگ توجه به اندیشه دینی نیز تقویت می‌شود. اندیشه دینی یک پیش نیاز دارد، چون ریشه در کشور مورد توجه قرار نگرفته و حل نشده برخی به اندیشه دینی توجه داشته و برخی نیز به اندیشه دینی بی توجه بوده‌اند.

تا مشکل فرهنگ در جامعه حل نشود، هیچ نابسامانی در جامعه حل نخواهد شد

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که دین یکی از شعبه‌های فرهنگ است. فرهنگ مفهوم گسترده و وسیعی دارد. لذا تا مشکل فرهنگ در جامعه حل نشود، هیچ نابسامانی در جامعه حل نخواهد شد. مشکلاتی از قبیل بیکاری، اعتیاد و حتی مسکن ریشه در مقوله فرهنگ دارند.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم تصریح کرد: بر این اساس رسانه باید تلاش کند این موضوع که اساس بسیاری از مشکلات فرهنگ است را در جامعه نهادینه کند. مشکل رسانه‌ها در ترویج و تعمیق مباحث دینی به خود مخاطبان باز می‌گردد که اقبالی به این مسائل ندارند. عدم استقبال به مباحث دینی برای این است که فرهنگ توجه به این مسائل در جامعه جا نیفتاده است.

نواب یادآور شد: بسیاری از رویکردهای سخت افزاری برای حل مشکلات زمانی به بار می‌نشیند که مسئله نرم افزاری آن یعنی فرهنگ مورد توجه قرار گیرد. باید تلاش کرد جامعه قانع شود که مشکلات ریشه فرهنگی دارند، رسانه در این خصوص می‌تواند نقش مهم و حیاتی داشته باشد.

وی در مورد چگونگی حساس کردن مسئولان و مردم به مباحث و مفاهیم دینی نیز تصریح کرد: برای حساس کردن مسئولان به مباحث دینی باید از مردم آغاز کرد، این مردم هستند که زمینه کار برای دولتمردان و مسئولان را فراهم می‌کنند و دولتها را به حرکت درمی‌آورند، مردم با دست خالی همه کار می‌کنند. امام خمینی(ره) با همین مردم با دستان خالی همه کار کرد. توجه امام به افکار عمومی و اندیشه مردم باعث انقلاب اسلامی شد.

نواب تأکید کرد: بر این اساس این ادعا که برای کار فرهنگی نیاز به پیش نیاز است یک تفکر اشتباه است. وقتی مردم در کنار هم باشند و جمع شوند دستان خالی و پر، فرقی با یکدیگر ندارد. در انقلابهای اخیر منطقه شاهد بودیم که چگونه دستان پر در مقابل دستان خالی مردم شکست خورد.ارتش تا دندان مسلح حسنی مبارک در مصر و ارتش قذافی در لیبی آیا توانستند به داد این رهبران برسند!

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم تصریح کرد: باید توجه داشت که کار فرهنگی و آگاهی بخشیدن به مردم کاری زمان بر و دشوار است. لذا کسانی که می‌خواهند در این عرصه موفق باشند باید استقامت و پشتکار داشته باشند تا میوه و بهره آنرا بچشند.

اگر دین جایگاه خود را در فرهنگ بیابد بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد

وی تأکید کرد: اگر دین جایگاه خود را در فرهنگ بیابد بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. دین اساس و محور فرهنگ است و باید این جایگاه در فرهنگ مورد توجه قرار گیرد، در جامعه کنونی شاهد سیر صعودی مردم به دین هستیم. باید توجه داشت که دین امری دستوری و بخشنامه‌ای نیست بلکه یک اعتقاد است، اعتقاد نیز آهسته می‌آید و دیر و کند نیز از بین می‌رود.

نواب در مورد مناظرات دینی در جامعه نیز یادآور شد: در جامعه ما مباحث عمیق و اساسی دین به طور آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند و خط قرمزی در خصوص این مباحث وجود ندارد.

وی افزود: در واقع خط قرمز، شبهه پراکنی و عدم پاسخگویی درست به سؤالات دینی است. طرح سؤال و پاسخگویی به آن بزرگترین خدمت به ترویج مباحث دینی در جامعه است. مناظره و کرسیهای آزاداندیشی که مورد توجه مقام معظم رهبری است نیز ناظر به همین مسئله است.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در پایان تصریح کرد: مقام معظم رهبری بالاترین منادی و داعیه دار برپایی کرسیهای آزاداندیشی در جامعه هستند. حتی برای توجه بیشتر به این کرسیها که مورد توجه جدی رهبری است نیز باید کار فرهنگی انجام شود. برای به حرکت انداختن یک قطار باید لوکوموتیو را به حرکت انداخت.