10 گروه بر روند کشتار و عرضه دام در لرستان نظارت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دالوند در این رابطه اظهار داشت: این گروههای نظارتی به صورت ثابت و سیار در شهرستانهای مختلف استان، بر فعالیت عرضه کنندگان دام قربانی در ایام عید سعید قربان به صورت ویژه نظارت می کنند.

وی بیان داشت: در این راستا گشت مشترک معاونت بازرسی این سازمان، دامپزشکی و بازرسان اصناف نیز فعالیت گسترده و منسجمی را به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در این زمینه آغاز کرده اند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه فعالیت این گروهها تا پایان روز عید سعید قربان ادامه دارد، تصریح کرد: بازرسان علاوه بر نظارت بر قیمت عرضه دام زنده، بر نحوه رعایت مسایل بهداشتی در کشتار و عرضه گوشت دام نیز نظارت می کنند.

دالوند از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان گزارش کنند.