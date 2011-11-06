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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

در عید قربان/

10 گروه بر روند کشتار و عرضه دام در لرستان نظارت می کنند

10 گروه بر روند کشتار و عرضه دام در لرستان نظارت می کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از آغاز فعالیت 10 گروه کارشناسی بر نحوه و روند کشتار و عرضه گوشت دام زنده در سطح استان لرستان به مناسبت عید سعید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دالوند در این رابطه اظهار داشت: این گروههای نظارتی به صورت ثابت و سیار در شهرستانهای مختلف استان، بر فعالیت عرضه کنندگان دام قربانی در ایام عید سعید قربان به صورت ویژه نظارت می کنند.

وی بیان داشت: در این راستا گشت مشترک معاونت بازرسی این سازمان، دامپزشکی و بازرسان اصناف نیز فعالیت گسترده و منسجمی را به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در این زمینه آغاز کرده اند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه فعالیت این گروهها تا پایان روز عید سعید قربان ادامه دارد، تصریح کرد: بازرسان علاوه بر نظارت بر قیمت عرضه دام زنده، بر نحوه رعایت مسایل بهداشتی در کشتار و عرضه گوشت دام نیز نظارت می کنند.

دالوند از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان گزارش کنند.

کد مطلب 1454101

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