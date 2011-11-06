اوباما دو اشتباه کلیدی مرتکب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان تی وی آلمان، "بیل کلینتون" در این کتاب که قرار است سه شنبه هفته آینده وارد بازار شود رئیس جمهوری دموکرات ایالات متحده را به باد انتقاد گرفته است.

به نوشته رئیس جمهوری سالهای 1993 تا 2001 آمریکا، اوباما در دوران ریاست جمهوری خود مرتکب دو اشتباه کلیدی شده است.



بر این اساس اشتباه نخست اوباما این است که در دو سال اول تصدی گری خود نتوانسته بحران بدهی های آمریکا را مدیریت کرده و از افزایش آن جلوگیری کند و دومین اشتباه وی نیز نداشتن پیامی کارآمد برای مردم آمریکا در انتخابات سال گذشته کنگره است.

کتاب کلینتون با عنوان "بازگشت به کار: چرا ما به دولتی هوشمند برای اقتصادی قوی نیازمندیم" در حالی منتشر می شود که نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا خود را برای رقابت با اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا آماده می کنند.

گفتنی است کلینتون 65 ساله پیش از این نیز کتابهایی را به رشته تحریر درآورده که از جمله آن اتوبیوگرافی وی با عنوان "زندگی من" است.