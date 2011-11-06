نوای دعای عرفه امام حسین(ع) در کربلا و نجف طنین انداز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، زائران عراقی و غیر عراقی برای زیارت مراقد مقدسه همزمان با روز عرفه در این مکانهای مقدس حاضر شدند.

این در حالی بود که دستگاههای امنیتی عراق در شهرهای کربلای معلی و نجف اشرف تدابیر امنیتی شدیدی را برای جلوگیری از وقوع هر گونه عملیات تروریستی از سوی تکفیریها برقرار کردند و حتی برخی خیابانهای منتهی به عتبات عالیات بسته شد.



هر سال زائران فراوانی از داخل و خارج عراق برای شرکت در مراسم معنوی و روحانی دعای عرفه امام حسین(ع) در روز عرفه به کربلای معلی عزیمت می کنند.



شورای استانداری نجف اشرف نیز طرح امنیتی و خدماتی خود را برای استقبال از زائران حرم مولای متقیان امام علی(ع) آماده کرده است به طوری که یبش از سی هزار نیروی امنیتی در مناطق مختلف نجف مستقر شده اند تا از وقوع هر گونه عملیات تروریستی جلوگیری به عمل آورند.



یک منبع در استانداری کربلا اعلام کرد تعداد بسیار زیادی از زائران عرب و غیر عرب به شهر کربلا آمدند تا در مراسم معنوی دعای عرفه شرکت کنند.



طرفهای ذیربط در کربلا برای حفظ امنیت زائران سالار شهیدان جهان، حضرت امام حسین(ع) طرحهای امنیتی و خدماتی را برای ارائه تسهیلات و خدمات به آنها وضع کردند.



این منبع افزود : شهر کربلا هم اکنون مملو از جمعیت زائران حسینی است در حالی که تنها 315 هتل در این شهر وجود دارد و آن هم از سوی زائران رزرو شده بود و هم اکنون جمعیت میلیونی در کربلای معلی به سر می برد.



این منبع گفت : میانگین حضور روزانه زائران در کربلا در روزهای عادی، 40 تا 50 هزار نفر است که بیشتر از ایران و کشورهای عربی هستند و در مناسبتهای دینی به میلیونها نفر می رسند.



از سوی دیگر یک منبع در فرودگاه نجف از افزایش پروازها به این فرودگاه طی دو روز گذشته به 30 پرواز به سبب خیل عظیم زائرانی که برای شرکت در مراسم دعای عرفه به این شهر می آیند، خبر داد .



زائرانی که به شهرهای کربلا و نجف رفته اند، اوضاع امنیتی این شهرهای مقدس را با وجود حضور میلیونها زائر خوب توصیف کرده اند.

هم اکنون میلیونها نفر در عتبات عالیات به ویژه در کربلای معلی و نجف اشرف با توجه به شب عید قربان حضور دارند.