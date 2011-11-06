  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

بازدار:

کشت گیاهان زینتی در استان ایلام توسعه می یابد

کشت گیاهان زینتی در استان ایلام توسعه می یابد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: کشت گیاهان زینتی در استان توسعه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار اظهار داشت: با توجه به پتانسیلهای خوب استان ایلام کشت گیاهان زینتی در استان ایلام توسعه می یابد.

وی بیان داشت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی برای توسعه این کار که از لحاط درآمدزایی نیز می تواند برای مردم موثر باشد انجام شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام افزود: با توجه به تولید  گل نرگس در استان ایلام در سال گذشته، کشت گل نرگس دوباره در استان ادامه پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: 11 هکتار از مراتع این استان به کشت گل زینتی نرگس اختصاص یافته است.

این مسئول یادآور شد: استان ایلام از مناطق مستعد کشت گل نرگس است و کشاورزان می توانند از طریق کشت این گل زیبا به درآمدزایی برسند.

کد مطلب 1454120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها