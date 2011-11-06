توسعه راههای ارتباطی مناطق دیشموک و قلعه رئیسی را از محرومیت خارج می کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شش کلاسه حجاب دیشموک، افزود: هم اکنون عمران و آبادانی دیشموک و قلعه رئیسی در دستور کار قرارگرفته است.

وی بیان کرد: راه ارتباطی کنونی دهدشت به قلعه رئیسی و دیشموک دارای نقاط حادثه خیز زیادی است که کار مطالعاتی این مسیر انجام شده و در حال اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 وزارت راه و شهرسازی است.

حبیبی اظهار داشت: این راه فرعی به راه اصلی تبدیل خواهد شد و علاوه بر حذف نقاط حادثه خیز، کاهش تصادفات و زمان تردد را نیز در پی خواهد داشت.

وی، محور دوم در این دو بخش را راه "مارگون" - دو راهی "رون" به "دیشموک" به ‌طول 55 کیلومتر عنوان کرد و گفت: این مسیر به قرارگاه خاتم واگذار شده که مسیری بسیار مهم در توسعه گردشگری منطقه است.

حبیبی محور سوم در حوزه راه‌های دو بخش دیشموک و قلعه رئیسی را محور تنگ "چویل" به شهرستان "باغ‌ملک" خوزستان به‌طول 20 کیلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: این جاده "چاروسا" را به شهرستان باغ‌ ملک خوزستان وصل می‌کند و فاصله این منطقه را تا 200 کیلومتر کاهش می‌دهد.

معاون استاندار، گاز رسانی به دو بخش دیشموک و چاروسا را از دیگر اقدمات خدمات رسانی به مردم این منطقه بیان کرد و افزود: برای گاز رسانی به این دو بخش سه گزینه در نظر گرفته شده که تا یک ماه آینده گزینه اصلی با هزینه کمتر انتخاب و بلافاصله عملیات گاز رسانی آغاز می‌شود.

حبیبی یادآور شد: برای توسعه اقتصادی و اشتغال در این دو بخش کارگروه اقتصادی تشکیل شده است و برای ‌شناسائی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این دو بخش به زودی این کارگروه کار خود را آغاز می‌کند.

وی تصریح کرد: با شناسائی توانمندی‌ها و موقعیت‌ها در این دو بخش برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی دولتی جهت احداث کارگاه‌های کوچک و متوسط برنامه ریزی خواهد شد.