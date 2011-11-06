عملیات اجرایی پتروشیمی لرستان تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده به همراه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت و مدیریت امور شعب بانک ملی استان لرستان از روند اجرایی پروژه احداث پتروشیمی لرستان بازدید کرد.

استاندار لرستان در این بازدید از مدیریت امور شعب بانک ملی استان خواست تا برای تسریع در پیشرفت فیزیکی، ادامه عملیات اجرایی پروژه و تکمیل آن تسهیلات لازم را در اختیار پیمانکاران شرکت پتروشیمی قرار دهند.

وی همچنین خواستار سرعت در روند اجرای پروژه شد و بیان داشت: با این حال باید به گونه ای عمل شود که کیفیت و دقت در انجام کار فدای سرعت نشود.

شرکت پتروشیمی لرستان در کیلومتر12جاده خرم آباد - کوهدشت واقع شده و به منظور تحقق اهداف متعالی ایجاد توازن منطقه ای در توسعه استانهای مختلف کشور و تحرک بخشی به فرایند تولید در مناطق کمتر توسعه، ایجاد اشتغال، فعال کردن بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی و راه اندازی صنایع پایین دستی پتروشیمی در اینگونه مناطق بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 86 شروع به کار کرده است.

مطابق اظهار نظر مسئولان این شرکت پروژه پتروشیمی لرستان هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی پلی اتیلن سنگین و سبک خطی است.