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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

گنبد مسجد جامع ایلام مرمت شد

گنبد مسجد جامع ایلام مرمت شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: گنبد مسجد جامع ایلام مرمت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری اظهار داشت: مرمت گنبد مسجدجامع ایلام که  از یک سال پیش آغاز شده بود با اعتبار 40 میلیون تومانی سازمان میراث فرهنگی این استان‌ به پایان رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: مسجد جامع ایلام یکی از مساجد قدیم استان و مبدا بسیاری از حوادث تاریخی و فرهنگی این استان محسوب می‌شود.

اسکندری با بیان اینکه این مسجد تاریخی نبوده ، افزود: مرمت گنبد مسجد جامع ایلام به صورت کاشی کاری نیست و در این بازسازی با استفاده از برخی فلزات، طلایی شکل و مرمت شده است.

وی ادامه داد: مسجد جامع ایلام نزد مردم شهر از اعتباری ویژه برخوردار است و به درخواست مردم، سازمان میراث فرهنگی استان برای مرمت اقدام کرده است.

کد مطلب 1454136

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