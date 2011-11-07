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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۰:۰۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ خداوند رحمان و رحیم بهترین و والاترین هدایتگر و راهنماست و چنانچه به آموزه‌های الهی در قرآن کریم بدرستی توجه داشته باشیم، مسیر کمال و سعادت را طی خواهیم کرد و چه خوب است در این مسیر راهنمای دوستان و نزدیکان خود برای خیر و نیکی نیز باشیم.

آیه روز:

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ تَجْرِی مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ .

کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند پروردگارشان به پاس ایمانشان آنان را هدایت مى‏کند به باغهاى [پر ناز و] نعمت که از زیر [پاى] آنان نهرها روان خواهد بود [در خواهند آمد].

سوره یونس، آیه 9

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص):

مَن دَعا اِلى هُدىً کانَ لَهُ مِنَ الجرِ مِثلُ اُجورِ مَن تَبِعَهُ لا یَنقُصُ ذلِکَ مِن اُجورِهِم شَیئا و مَن دَعا اِلى ضَلالَةٍ کان عَلَیهِ مِنَ الاِثمِ مِثلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ لا یَنقُصُ مِن آثامِهِم شَیئا.

هر کسى، به هدایتى راهنمایى کند، پاداشى را که براى پیروان هدایت وجود دارد، براى او نیز خواهد بود؛ بى آن‏که از پاداش پیروان کاسته شود، و هر کس به گمراهى‏اى راهنمایى کند گناهى که براى پیروان آن وجود دارد، براى او نیز خواهد بود؛ بى‏آن‏که از گناه آنها کاسته شود.

منیة المرید، ص 102

کد مطلب 1454139

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