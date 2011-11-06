به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی صالحی در بازدید از نمایشگاه خودرو در قم با بیان اینکه اتومبیلرانی و موتورسواری یکی از ورزشهای جذاب است، اظهار داشت: استان قم در زمینه موتورسواری و اتومبیلرانی دارای ظرفیتهایی خوبی است.
وی با بیان اینکه قم در اتومبیلرانی و موتورسواری رتبه خوبی را درکشور دارا است، بیان داشت: اگر در این رشتهها سرمایهگذاریها و حمایتهای لازم صورت پذیرد قم با توجه به ظرفیتهایی که دارد جزو استانهای دارای رتبه اول در این رشتهها خواهد بود.
دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی قم ضمن تقدیر از همراهی و تعامل دستگاههای استان در پیشرفت این رشتههای ورزشی در قم خواستار توجه بیش از پیش شد.
قم سالن استاندارد برای تمرین ندارد
وی نبود یک سالن استاندارد برای برگزاری مسابقات را از مشکلات هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی قم دانست و بر رفع برخی از مشکلات مربوط به این رشتهها به خصوص رفع مشکل سالن تاکید کرد.
صالحی با بیان اینکه نزدیک به 200 نفر در قم عضو هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی هستند، ابراز داشت: بسیاری از این افراد که در این هیئت فعالیت می کنند در مسابقات مختلف کشوری دارای مقامهای خوبی هستند.
وی از برگزاری مسابقات موتورسواری و اتومبیلرانی در دهه فجر خبر داد و افزود: در دهه فجر مسابقات موتورسواری ریس و کراس و اتومبیلرانی ریس و رالی اتومبیلرانی و موتورسواری برگزار خواهد شد.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ضرورت برگزاری نمایشگاههایی همچون نمایشگاه خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته قم، عنوان کرد: برگزاری اینگونه نمایشگاهها نقش مهمی میتواند در معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای قم داشته باشد.
وی با بیان اینکه قم در زمینههای مختلف ورزشی دارای پتانسیلهای خوبی است، گفت: برگزاری اینگونه نمایشگاهها یکی از بهترین راه برای معرفی این ظرفیتهاست.
دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی قم در پایان تصریح کرد: اگر یک نمایشگاه مرتبط با ورزش نیز در قم برگزار شود بسیار مناسب خواهد بود زیرا سبب میشود تا رشتههای مختلف معرفی شوند.
