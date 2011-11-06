مدارس در سه سال آینده به سیستم هوشمند مجهز می شوند

محمد حسین خواجه زاده در گفتگو با مهر بیان کرد: در راستای مجهز کردن مدارس استان به سیستمهای هوشمند آموزشی تلاش میکنیم بتوانیم سیستم IT را در مدارس استان راه اندازی کرده و مورد بهره برداری قرار بدهیم.

وی ادامه داد: در اداره کل آموزش و پرورش بخشهای معاونت پژوهشی، معاونت پشتیبانی و معاون آموزش ابتدایی و متوسطه در تلاش هستند که بتوانیم هرچه سریعتر امکانات پیشرفته را برای ارتقای سطح کیفی مدارس فراهم کنیم.

خواجه زاده اظهار کرد: برای تعیین میزان کیفی هوشمندی مدارس پنج درجه در نظر گرفته شده که تلاش میکنیم، بتوانیم با فراهم کردن سیستمهای یارانه ای مجهز، لب تاپ، سیستم حضور و غیاب و ثبت نمرات دانش آموزان به صورت هوشمند مدارس را به بالاتری سطح کیفی آموزشی نزدیک کنیم.

وی افزود: در مدارس استان در صدد هستیم بتوانیم حداقل در هر منطقه دو مدرسه را به سطح بالای امکانات آموزشی مدرن و مجهز برسانیم.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای مراسم هفته ولایت در مدارس استان گفت: همزمان با آغاز هفته ولایت بازدیدهای مستمر از امکانات آموزشی مدارس توسط بازرسان صورت میگیرد و همچنین امکانات برنامه ریزی شده ای در اختیار مدارس قرار میگیرد.

وی ادامه داد: در برخی از مدارس استان فارس و بازرسیهایی که در هفته ولایت به عمل خواهد آمد برخی از مدارس امکانات آموزشی را به مناسبت عیدی از مسئولان آموزش و پرورش دریافت می کنند.