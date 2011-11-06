یک عضو ارشد حزب منحله بعث عراق به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در پلیس استان بصره عراق اعلام کردند : نیروهای امنیتی پس از عملیات جستجو در منطقه "القرنه" در شمال بصره "جاسم لفته المالکی" عضو برجسته حزب منحل شده بعث را که در مدرسه ای ابتدایی در یکی از روستاهای این منطقه مخفی شده بود، دستگیر کردند.

منابع فوق تاکید کردند : نامبرده پیش از سال 2003 پست برجسته ای در حزب بعث داشت و یکی از عاملان احیای شاخه های این حزب بوده است که در سالهای پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام فعالیت گسترده داشته و تحت پیگرد قضایی بوده است.

شایان ذکر است که اخیرا شمار زیادی از بعثی ها به اتهام سرنگونی دولت عراق بازداشت شده اند.