عید قربان به معنای بریدن انسان از خود و پیوستن به امام هستی و خداست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت که به دلیل همزمانی با روز عرفه، صبح یکشنبه برگزار شد، عرفات را نقطه اتصال با امام هستی دانست و گفت: اگر حضور امام در عرفات نباشد، عرفات معنی ندارد؛ همه به مکه می‌روند تا به آسمان متصل شوند و اگر حلقه‌ای که افراد را به آسمان متصل می‌کند، نباشد، انسان ها هر قدر راز و نیاز کنند، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

رئیس جمهور دعای امام حسین(ع) در روز عرفه را دارای فضایل بی پایان توصیف کرد و افزود: دعای عرفه امام حسین (ع) دعایی است که همه حقایق به زیبایی و با دقت و ظرافت در آن آمده است.

احمدی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه مناسک حج باید با معرفت انجام شود، تصریح کرد: معرفت حج یعنی امام، همه چیز امام است؛ اصل معرفت، بصیرت، حقیقت، عبادت و معنویت امام است.

در ادامه جلسه هیئت دولت به منظور رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص عقب‌ماندگی استان کرمانشاه و لزوم حرکت منسجم و برنامه ‌ریزی شده و سرعت بخشیدن به توسعه استان و نظارت و پیگیری تصمیمات و اجرای پروژه‌ها، کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس ‌جمهور و عضویت وزرای ذی‌ ربط تشکیل شد.

همچنین هیئت دولت " آزاد " را به عنوان استاندار جدید قزوین انتخاب کرد و از خدمات ارزنده آقای عجم استاندار قبلی این استان تقدیر شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از سوی هیئت دولت مکلف شد تا نسبت به پرداخت سود سهام عدالت به کلیه اشخاصی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، اقدام کند.

در این جلسه تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سوی معاونت امور مجلس رئیس ‌جمهور به منظور اخذ نظر هیئت دولت ارایه شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر دولت در خصوص طرح‌های مذکور اعلام و مقرر شد تا معاونت امور مجلس نظر دولت را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

در پایان جلسه نیز تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.