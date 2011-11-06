خدمات شهری در منطقه امامزاده هاشم(ع) دماوند گسترده تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در بازدید شهردار دماوند که به همراه رئیس اداره اوقاف شهرستان و برخی از مسئولان شهرداری صورت گرفت، مرتضی همتی گفت: تعویض و افزایش سطلهای زباله و گسترش خدماتی چون رفت و روب این منطقه توسط واحد خدمات شهر، مهمترین فعالیتهای خدماتی صورت گرفته در چند ماهه اخیر در منطقه امامزاده هاشم(ع) است.

وی افزود: با ایجاد پایگاه خدماتی و اطلاع رسانی شهرداری دماوند در منطقه ترانزیتی و بسیار پرتردد امامزاده هاشم(ع) در محور هراز، این خدمات گسترش یافته و جلوه مناسبی به این نقطه با اهمیت زیارتی می دهد.

شهردار دماوند تأکید کرد: برای احیای شهری توسعه یافته و پیشرفته و رفاه شهروندانمان، در مجموعه مدیریت شهری دماوند از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

در این بازدید، حجت الاسلام محمد زینلی رئیس اداره اوقاف نیز ضمن قدردانی از تلاشهای فراگیر شهرداری برای عملیات عمرانی و خدماتی سطح شهر، خواستار تعامل بیشتر با شهرداری شد.

همچنین در جلسه ای مشترک، مسائلی درباره ساخت و سازهای برخی زمینهای اوقاف مطرح شده و چاره جویی برای حل مشکلات آنها در دستورکار قرار گرفت.