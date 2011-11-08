اکران مستند اجتماعی "گاودانه" در سینما سپیده

علی فتح لایق زاده مستند ساز و کارگردان فیلم مستند گاودانه به خبرنگار مهر گفت: هدف از ساخت این مستند به نمایش گذاشتن فقر، محرومیت و فراموشی روستاییانی است که درون این خاک و در چند قدمی ما قرار دارد ولی کسی تا کنون آنها را ندیده است.

وی افزود: این فیلم ساعت 13 روز سه شنبه 17 آبان ماه در سانس دوم سینما سپیده به نمایش در می آید. همچنین در روز پنج شنبه 19 آبان ماه نیز این فیلم در سانس پنجم و در بخش سینمای مستند اجتماعی جشنواره سینما حقیقت در یکی از سالنهای سینما سپیده اکران می شود.

فیلم گاودانه در سال 89 درباره محرومیت روستایی دور افتاده در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته شده که مردم آن برای عبور از رودخانه، به دلیل نداشتن پل، از وسیله ای قدیمی به نام جره (گرگر ) استفاده می کردند و بارها انگشتشان لا به لای چرخهای این وسیله بریده و قطع می شود. تا کنون بیش از 35 نفر از روستاییان گاودانه به دلیل استفاده از گرگر انگشتان خود را از دست داده اند.

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران(سینماحقیقت)، در روزهای 16 تا 21 آبان‌ ماه جاری در تهران برگزار می شود.

