  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اکران مستند اجتماعی "گاودانه" در سینما سپیده

اکران مستند اجتماعی "گاودانه" در سینما سپیده

مستند "گاودانه" ساخته علی فتح لایق زاده، که داستان روستاییانی با انگشتان بریده را در شهرستان کهگیلویه به تصویر می کشد در پنجمین جشنواره سینمای حقیقت پذیرفته و در دو سانس اکران می شود.

علی فتح لایق زاده مستند ساز و کارگردان فیلم مستند گاودانه به خبرنگار مهر گفت: هدف از ساخت این مستند به نمایش گذاشتن فقر، محرومیت و فراموشی روستاییانی است که درون این خاک و در چند قدمی ما قرار دارد ولی کسی تا کنون آنها را ندیده است.

وی افزود: این فیلم ساعت 13 روز سه شنبه 17 آبان ماه در سانس دوم سینما سپیده به نمایش در می آید. همچنین در روز پنج شنبه 19 آبان ماه نیز این فیلم در سانس پنجم و در بخش سینمای مستند اجتماعی جشنواره سینما حقیقت در یکی از سالنهای سینما سپیده اکران می شود.

فیلم گاودانه در سال 89 درباره محرومیت روستایی دور افتاده در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته شده که مردم آن برای عبور از رودخانه، به دلیل نداشتن پل، از وسیله ای قدیمی به نام جره (گرگر ) استفاده می کردند و بارها انگشتشان لا به لای چرخهای این وسیله بریده و قطع می شود. تا کنون بیش از 35 نفر از روستاییان گاودانه به دلیل استفاده از گرگر انگشتان خود را از دست داده اند.

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران(سینماحقیقت)، در روزهای 16 تا 21 آبان‌ ماه جاری در تهران برگزار می شود.
 

کد مطلب 1454163

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها