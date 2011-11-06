بازنشستگان نیروهای مسلح البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان البرز عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان نیروهای مسلح البرز در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج گفت: فداکاری پیشکسوتان نیروهای مسلح به ویژه صبوری خانواده های این عزیزان در طول هشت سال دفاع مقدس نقش تعیین کننده ای در کسب پیروزی در جنگ تحمیلی داشت.

سرهنگ قاسم صانعی افزود: تلاش تمام کارکنان این سازمان و اداره بازنشستگی نیروهای مسلح ارائه خدمات شایسته به بازنشستگان و خانواده هایشان است.

این مسئول اذعان داشت:‌ دو هزار و 200 نفر از بازنشستگان نیروهای مسلح استان البرز با احتساب خانواده هایشان در مراسم امروز شرکت کرده اند.

مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان البرز یادآور شد:‌ برای قدردانی از بازنشستگان نیروهای مسلح این سازمان برنامه های مختلفی به صورت زمانبندی در دست اجرا است.

به گفته صانعی، ایجاد انس و الفت بیشتر بین سازمان و بازنشستگان و خانواده هایشان و قدردانی از آنها از اهداف برگزاری این مراسم است.