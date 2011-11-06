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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

نوای پرفیض دعای عرفه در گلستان پیچید

نوای پرفیض دعای عرفه در گلستان پیچید

گرگان - خبرگزاری مهر: نوای پرفیض دعای عرفه در مناطق مختلف گلستان طنین انداز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دعای عرفه عصر یکشنبه در 220 مکان مذهبی و مسجد با شرکت پرشور مردم گلستان برپا شد.

این مراسم معنوی در گرگان در آستان امامزاده عبدالله برپا شد و در سایر شهرها نیز در مصلی و مساجد جامع برگزار شد.

نماز عید قربان نیز صبح دوشنبه ساعت 8 و 30 دقیقه در مصلی گرگان به امامت نماینده ولی فقیه در گلستان برپا می شود.

همچنین این نماز در عیدگاههای ترکمن نیز اقامه می شود.

استان گلستان تنها استانی است که در بخش هایی از آن عید قربان باشکوه تر از هر جای دیگری جشن گرفته می شود زیرا باوجود تحت تأثیر قرار گرفتن فرهنگ ها و از بین رفتن آداب و سنن قومیت ها، سه طایفه ترکمن، قزاق و کرد از اقوام اهل تسنن استان گلستان این افتخار را دارند که نسبت به رسوم و آیین خود پایبند بوده و آن را فراموش نکند.

کد مطلب 1454165

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