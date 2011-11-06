دومین شهرک صنعتی در خرمبید ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی هاشمی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی خرم بید که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان اجرایی و صنعتگران این شهرستان برگزار شد، افزود: مکان ایجاد ناحیه صنعتی جدید خرم بید شناسایی و مطالعات امکان سنجی آن نیز به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ایجاد ناحیه صنعتی وجود معارضان محلی بوده، گفت: باتوجه به تعهد فرمانداری خرم بید درخصوص رفع مشکل معارضان و انجام این موضوع، مراحل تصویب این شهرک صنعتی درسازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حال انجام است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: ناحیه صنعتی شماره دو خرم بید در فاز اول در زمینی به مساحت 49 هکتار ایجاد خواهد شد که ظرفیت استقرار 70 واحد صنعتی با پیش بینی اشتغال یک هزار نفر را خواهد داشت.

هاشمی اضافه کرد: با ایجاد شهرک صنعتی جدید خرم بید زمینه استقرار واحدهای جدید صنعتی و توسعه اشتغال و رشد صنعتی در این شهرستان فراهم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در شهرک صنعتی شماره یک خرم بید با مساحت 99 هکتار هم اکنون 100 واحد سنگبری و صنایع مربوط به آن مستقر و این شهرک تکمیل شده، گفت: شرکت شهرکهای صنعتی فارس در دو سال اخیر طرحهای مناسبی را به منظور توسعه زیرساختهای این شهرک انجام داده است.

وی با اشاره به اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی 150 متر مکعبی این شهرک، گفت: هم اکنون این طرح با حدود 30 درصد پیشرفت درحال انجام است.

در این جلسه درخصوص حل مشکل صدور سند تفکیکی صنعتگران شهرک صنعتی خرم بید نیز بحث و تبادل نظر و مقرر شد اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور اسناد تفکیکی اقدام و بانکها نیز موظف به پذیرش این اسناد شدند.