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۱۵ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۳۳

در ديدار خداحافظي سفير روماني با خاتمي ابراز شد :

خاتمي: روماني مي تواند به عنوان واسطه شرق و غرب در نزديكي جهانيان موثر باشد

نيكولاي ستان سفير روماني امروز در پايان مدت ماموريت خود در كشورمان با حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي رييس جمهوري ديدار كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهوري در اين ديدار با اشاره به مرحله نوين حيات روماني در دنياي آزاد اظهار اميدواري كرد: روماني به عنوان كشوري كه نقش واسطه اي در دنياي شرق و غرب دارد، بتواند در نزديكي جهانيان به يكديگر ايفاي نقش كند.

خاتمي روابط خوب تهران - بخارست را به نفع صلح جهاني خواند و با اشاره به روند روبه رشد مناسبات دو كشور در سالهاي گذشته به ويژه در عرصه هاي اقتصادي اظهار اميدواري كرد، با استفاده از همه ظرفيتهاي موجود منافع طرفين هر چه بيشتر تامين شود.

خاتمي گفت: جمهوري اسلامي ايران از حضور بيشتر و گسترده تر سرمايه گذاران و صنايع روماني در اقتصاد كشورمان استقبال مي كند و در عين حال اعلام مي كند كه بخش هاي صنعتي و خدماتي ايران نيز حضور در بازار اقتصادي و تجاري روماين را دارد.

نيكولاي ستان نيز در اين ديدار روابط دو كشور را ديرينه و مطلوب خواند و با اشاره به اولويت كشورش براي گسترش همكاري ها با شركاي سنتي نظير ايران گفت: مبادلات تجاري و اقتصادي دو كشور در سالهاي اخير رشد قابل توجهي داشته و بسترها براي مشاركت بيشتر بخشهاي خصوصي فراهم شده است.

آقاي ستان همكاريهاي دو كشور در مجامع بين المللي نيز خوب دانست و گفت: گسترش روابط با ايران در مشرق زمين اهميت ويژه اي براي كشورش دارد.

 

کد مطلب 145417

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