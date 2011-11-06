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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

تحولات ایتالیا/

نمایندگان پشت برلوسکنی را خالی کردند/ حزب حاکم اکثریت را از دست داد

نمایندگان پشت برلوسکنی را خالی کردند/ حزب حاکم اکثریت را از دست داد

20 نماینده پارلمان ایتالیا با خروج خود از حزب برلوسکنی، این حزب را از اکثریت در پارلمان انداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، با خروج 20 نماینده پارلمان ایتالیا از حزب "سیلویو برلوسکنی" شرایط برای نخست وزیر این کشور سخت تر از پیش شد.

بر این اساس این نمایندگان در اعتراض به سیاستهای دولت ایتالیا از حزب حاکم "مردم آزادی" به رهبری "سیلویو برلوسکنی" خارج شده و سبب شدند این حزب اکثریت کرسی های پارلمان را از دست بدهد.
 
به نوشته روزنامه لاریپوبلیکا، نمایندگان مذکور قصد دارند فراکسیون جدیدی را در پارلمان ایجاد کنند. این در حالی است که اقدام مذکور آینده سیاسی دولت ایتالیا را بیش از پیش با تردید همراه کرده است.
 
در همین حال "فرانچسکو روتلی" رهبر جناح اپوزیسیون از نمایندگان پارلمان خواست با ساقط کردن دولت برلوسکنی راه را برای تشکیل دولتی جدید هموار کنند. به گفته وی، برلوسکنی در مهار بحران بدهی های ایتالیا ناموفق بوده و باید کنار برود.
 
با این حال برلوسکنی ضمن بی تاثیر دانستن اقدام نمایندگان جناح خود در پارلمان درخواست مخالفانش برای کناره گیری را رد کرد. وی با "شورشی" خواندن نمایندگان مذکور از آنان خواست به این حزب بازگردند.
کد مطلب 1454171

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