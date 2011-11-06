مسائل جناحی نباید در آمارگیری دخالت داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار معاون استاندار قم و مسئولان آمار و سرشماری، آمارگیری و سرشماری را برنامه لازمی برشمرده و گفت: آمار در تمام زمینه‌ها حرف اول را در پیشرفت کشور می‌زند و اگر آمار کشوری معلوم نباشد تصمیماتی که گرفته می‌شود ممکن است به نتیجه‌ای نرسد.



وی آمارگیری را تشبیه به آزمایش‌هایی کرد که توسط اطبا انجام می‌شود تا به وسیله آن بیماری و امراض بیماران خود را تشخیص دهند و نسخه علاجی برای درمان بیماری بنویسند.



استاد حوزه علمیه افزود: آمار در صورتی به درد می‌خورد که هم دقیق باشد و هم واقعی.



وی در ادامه با توصیه به عدم دخالت مسائل جناحی در مسأله سرشماری افزود: مسائل جناحی نباید در آمارگیری و سرشماری تأثیر بگذارد و من بارها به مسولان گفته‌ام که مرکز آمار باید بی‌طرف باشد تا روشن شود که از نظر مسائل اقتصادی، امنیتی، اجتماعی در چه جایگاهی قرار داریم و مشکلات را دریابیم و راه حل آن را بیابیم.



آیت الله مکارم در ادامه با سفارش به مردم در همکاری با مسئولان طرح سرشماری و آمار افزود: لازم است همه مردم همکاری کنند و بدانند آمارگیری ابزاری خواهد بود برای پیشرفت کشور در تمام جنبه‌ها.



آمارگیران دچار اشتباه نشوند



وی همچنین در ادامه در سفارش به آمارگیران افزود: آمارگیران هم باید دقت کنند تا در جمع‌آوری اطلاعات آماری خانواده‌ها دچار اشتباه نشوند چون اشتباه آنها در کل کشور تأثیرگذار خواهد بود.



مرجع تقلید شیعیان افزود: آمارگیران باید در سئوالاتی که می‌پرسند ایجاد سوء ظن برای مردم نکنند و طوری برخورد ننمایند که احساس نگرانی برای خانواده‌ها ایجاد شود.



وی افزود: مسئولان آمارگیری به آنچه که خانواده‌ها می‌گویند اعتماد کنند و اصراری به غیر آنچه می گویند نداشته باشند.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: باید در این طرح، اصل بی طرفی مراعات شود و از هرگونه دخالت مسائل جناحی در آن خودداری شود.



وی در پایان از همه مردم خواست که با این طرح همکاری کامل داشته باشند.