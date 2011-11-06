مردم ارزش یک رای خود را بدانند/ دشمن با حضور پرشکوه مایوس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در سومین جلسه ستاد انتخابات استان افزود: وقتی که حضور مردم در انتخابات حداکثری شود ، استدلال نظام در مقابل دشمنان وتحلیلگران مزدور، محکم و قدرتمند خواهد شد.

وی ادامه داد: ما باید در افکار عمومی به گونه ای انگیزه و آگاهی ایجاد کنیم که حتی فردی که در یک روستای دور افتاده زندگی می کند ارزش رای خود را بداند که با رای او ممکن است نماینده ای به مجلس راه یابد و در آنجا قانونی را مصوب کند که برای کشور و نظام حیاتی خواهد بود.

وی عنوان کرد :تمامی انتخاباتی که در طول این سی و سه سال عمر نظام اسلامی برگزار شد و دشمن را همواره مایوس کرد به پشتوانه حضور با شکوه مردم پای صندوق های رای صورت گرفته است.



معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان در ادامه افزود: برای آنکه مردم به حق و حققوقشان برسند باید آنها را تکلیف مدار و تکلیف محور کنیم .



وی یادآور شد: از آنجا که دشمن بطور دائم درصدد فتنه گری است، نباید از توطئه دشمنان در انتخابات آتی غافل بود.

به گفته وی، اگر افکار عمومی را بدرستی تنویر کنیم ، این فتنه گران و قانون گریزان هستند که باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.



جمشیدی افزود: ما باید جوابگویی حقوقی و قانونی و سند و مدرک محکم در راستای رفع هرگونه شبهه در سلامت انتخابات داشته باشیم.

وی اظهار داشت: هر دو گروه کمیته های اجرایی و هیئت نظارت در انتخابات به دو رسالت اصلی که تکلیف شرعی و، وظیفه قانونی آنهاست عمل میکنند تا راه امام راحل و گفتمان ایشان را مستدام و زنده نگه دارند.



رئیس ستاد انتخابات استان با بیان اینکه استصوابی بودن نظارت یک اصل است گفت : همه اعضای هیات نظارت افراد دین مداری هستند که هیچگاه برای امور دنیوی ، آخرتشان را مخدوش نخواهند کرد لذا همه ما به اصالت این نظارت اعتقاد داریم.



وی در پایان عنوان کرد: کوچکترین تردیدی نکنید که همه اعضای ستاد چه دراستان و چه در شهرستانها از فرمانداران گرفته تا اعضای شعب بر این باورند که به گونه ای به امور بپردازند که هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات بوجود نیاید.



در ابتدای جلسه روسای کمیته های اجرایی و اعضای ستاد و هیئت نظارت گزارشی از عملکرد کمیته های شش گانه و سایر فعالیتهای مرتبط با خود را به رئیس ستاد انتخابات استان ارائه کردند.