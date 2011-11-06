اولویت راهبردی دولت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رازقی عصر یکشنبه در پنجمین دوره آموزشی اعضا هیات مدیره، موسسات و شرکتهای وزارت جهاد کشاورزی در پارس آباد افزود: در تامین منابع و اعتبار برای طرحهای تولیدی و عمرانی بخش کشاورزی برخورداری از روشها و راهکارهای علمی اهمیت خاصی دارد.

وی بیان کرد: با حرکت و برنامه ریزی مطلوب، صحیح و رفع نقاط ضعف و با افزایش تولید می توان در عرصه های کشاورزی و اقتصادی در بازارهای جهانی قدرت نمایی کرد.

رئیس سازمان شیلات ایران بحث آموزش را در این حیطه بسیار مهم دانست و یادآور شد: علاوه بر این روشها و و راهکارهای عملیاتی تامین منابع و اعتبار برای پروژه های تولیدی و عمرانی بخش کشاورزی باید مد نظر مدیران بویژه در مجتمعهای کشاورزی باشد.



مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز در این دوره آموزشی مهمترین برنامه کشور را برای سال 1404 تنها خودکفایی در بخش کشاورزی ندانست، بلکه صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد.

صمد مغانی تصریح کرد: نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، در روند رشد و شکوفایی مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به عنوان بنگاه عظیم اقتصادی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت گذاشته است.

گفتنی است این دوره آموزشی براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی گروه مجامع و شرکتهای وزارت جهاد کشاورزی و با حضور مدیران عامل و اعضا هیئت مدیره موسسات و شرکتهای زیر مجموعه این وزارتخانه برگزار شد.

