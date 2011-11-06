به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "بشار اسد" در جمع مردم الرقه گفت : وطن دوستی اهالی الرقه موضوعی عجیبی نیست و مردم سوریه وطن دوستی خود را به جهانیان ثابت کرده است.

وی افزود: مردم سوریه علیه فتنه و تروریسم و دخالت خارجی ایستادگی کرده است و چاره ای جز مقاومت در برابر تلاشهایی که حاکمیت سوریه را نشانه رفته، نیست.

از سوی دیگر شیخ عبدالعظیم شیخو از روحانیون الرقه گفت : دشمنان در راستای خدشه وارد کردن به وحدت ملی سوریه و غارت منابع کشور اقدام می کنند.

وی افزود: اظهارات مقامات آمریکایی علیه سوریه بزرگترین گواه برای دخالت آنها در امور داخلی سوریه است.آمریکایی ها از گروههای مسلح می خواهند که خود را تسلیم نکنند.

شیخو تاکید کرد: دشمنان، عراق و لیبی را ویران کردند و این دو کشور را سوزاندند و سودان را نیز تجزیه کردند و هم اکنون به دنبال تخریب سوریه هستند، اما به یاری خداوند سوریه دژی محکم و حامی مقاومت می ماند.

خبر دیگر اینکه به مناسبت عید قربان 553 نفر از کسانی که در نا آرامی های سوریه دخالت داشته، اما دستانشان به خون آلوده نشده بود آزاد شدند.

از سوی دیگر "محمد الشعار" وزیر کشور سوریه گفت : امنیت و ثبات به سوریه بازخواهد گشت و سوریه به برکت هوشیاری مردم و پایبندی آنها به وحدت ملی با قدرت از بحران خارج خواهد شد.

وی افزود: اقداماتی که از گروههای مسلح سر می زند مورد حمایت قدرتهای خارجی است که خیر سوریه را نمی خواهند و این اقدامات مغایر همه اصول اخلاقی است.