خودمالکیت دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی/ مراکز از حالت استیجاری خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبادیان با بیان اینکه در سال جاری بسیاری از پروژه های عمرانی این استان به پایان می رسد، گفت: با تعامل بسیار خوبی که با تمامی مسئولان استان و شهرستانها داریم در آینده شاهد رشد بیش از پیش دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی در تمامی حوزه ها خواهیم بود.
وی پس از حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه جلوه خدمت، در محل غرفه دانشگاه حاضر شده و ضمن بازدید، از مسئولان و مدیران و دانشجویان که در برپایی این غرفه فعالیت شبانه روزی انجام دادند تقدیر و تشکر کرد.
وی با بیان اینکه برپائی چنین نمایشگاهی باعث ایجاد شناخت صحیح مردم از دستاوردهای دولت خدمتگزار می شود، گفت: دانشگاه پیام نور در طول فعالیت دولت خدمتگزار نهم و دهم رشد بسیار چشمگیری داشته و با عنایت به توجه ویژه دولت به این دانشگاه و برنامه ریزیهای صورت گرفته در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی، به موفقیتهای چشمگیر در حوزه های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در شش سال اخیر دست یافته است.
دانشگاه پیام نور استان در نمایشگاه دستاوردهای دولت در آذربایجان شرقی موفق به کسب مقام غرفه برتر و نمونه در بین دستگاههای اجرائی استان شد.
در این نمایشگاه که اکثر دستگاههای اجرائی آذربایجان شرقی حضور داشتند، غرفه دانشگاه پیام نور با مساحت 105 مترمربع یکی از پر بازدیدترین و جذاب ترین غرفه های نمایشگاه بود.
غرفه دانشگاه پیام نور با داشتن بخشهای متنوع و ارائه عملکردها و دستاوردهای دانشگاه پیام نور استان در شش سال اخیر و قبل از آن به صورت مقایسه ای در بخشهای اداری، آموزشی، پژوهشی، عمرانی، مالی، فرهنگی و دانشجوئی در قالب نمودارهای مختلف و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در طول نمایشگاه، تواناییهای خود را نشان داد.
در غرفه دانشگاه پیام نور فعالیتها و دستاوردهای مختلف هسته ها، کانونها و انجمنهای علمی رشته های مختلف به نمایش گذاشته شده بود و بخش نشریات دانشجویی، صنایع دستی، تعیین گروه خونی و اختراعات دانشجوئی از قسمتهای بسیار جذاب و پربازدید در این نمایشگاه بود.
قسمت پژوهشهای علمی و تالیفات مختلف استادان و هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان یکی دیگر از بخشهایی بود که بسیاری از باردید کنندگان را وادار به پرسش و پاسخ با مسئولان غرفه کرد.
در مراسم اختتامیه این نمایشگاه که با حضور سید صولت مرتضوی معاون وزیر کشور، آیت الله مجتهد شبستری، علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی و جمع کثیری از مسئولان استان برگزار شد، غرفه دانشگاه پیام نور در مجموع رای پنج داور که هرکدام به تنهایی و از جهات مختلف غرفه ها را مورد ارزیابی قرار داده بودند، به عنوان غرفه برتر و نمونه این نمایشگاه معرفی شده و موفق به دریافت لوح تقدیر از سوی استانداری شد.
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