نجوای دعای عرفه در اماکن زیارتی مازندران طنین اندازشد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی و ملکوتی که عاشقان حسینی و دلدادگان آن حضرت همزمان با ایام مسلمیه حضور داشتند، در فضایی مملو از محبت سالار شهیدان اقامه و برگزار شد.

عصرامروز یکشنبه جای جای اماکن زیارتی و مساجد مازندران، قدمگاه شیفتگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بود که خود را به قصد تقرب به قرب الهی و نوشیدن جرعه ‌ای از جام محبت اهل بیت(ع) به این اماکن رسانده بودند.

زائرانی که دلهایشان همه در هوای کربلای حسین(ع) پر می‌زد و همنوا با حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) گریه می‌کردند و عرفه می‌خواندند تا اینکه سبکبالتر از همیشه چشم و دل را آماده عرض ارادت به محضر مقدس ویژه‌ ترین مخلوق خداوند حضرت سیدالشهدا(ع) کنند.

دعای عرفه و تمسک به حصن حسین ولایت گوارای وجودشان می‌شد و با هیجان و طراوت معنوی غبار زنگ‌ زده دلهایشان را به اشک محبت اهل بیت(ع) شستشو داده و در مسجد الحرام د‌لهای آنان، کعبه شش گوشه را می‌شد احساس کرد.