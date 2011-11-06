170 هزار دانش آموز مازنی از تغذیه رایگان بهره مند می شوند

حسن علی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین بسته از تغذیه رایگان به مدارس مناطق محروم روستایی مازندران ارسال شد.

وی با بیان اینکه امسال سرانه هر دانش آموز 70 هزار ریال است، افزود: با این اعتبار حدود 170 هزار دانش آموز روستایی مناطق محروم در دو هزار و 438 واحد آموزشی تحت پوشش تغذیه رایگان قرار خواهند گرفت.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: ترویج تغذیه صحیح، تامین بخشی از نیازهای غذایی روزانه دانش آموزان، حفظ و ارتقای سطح سلامت آنها از اهداف تغذیه رایگان در مدارس مناطق محروم استان است.

وی اظهار داشت: اولین محموله تغذیه رایگان شامل یک میلیون و 400 هزار پسته بسته بندی شده بوده که در مراحل بعدی میان وعده هایی شامل کلوچه نارگیلی دوقلو، کیک لایه ای، خرما و بیسکویت طعم دار توزیع خواهد شد.

شیری با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح 12 میلیارد ریال است، تصریح کرد: دانش آموزان ماهانه هشت نوبت و در طول سال تحصیلی 50 نوبت از میان وعده بهره مند خواهند شد.