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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۵۱

شیری در گفتگو با مهر:

170 هزار دانش آموز مازنی از تغذیه رایگان بهره مند می شوند

170 هزار دانش آموز مازنی از تغذیه رایگان بهره مند می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران گفت: امسال 170 هزار دانش آموز استان از تغذیه رایگان بهره مند می شوند.

حسن علی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین بسته از تغذیه رایگان به مدارس مناطق محروم  روستایی مازندران ارسال شد.

وی با بیان اینکه امسال سرانه هر دانش آموز 70 هزار ریال است، افزود: با این اعتبار حدود 170 هزار دانش آموز روستایی مناطق محروم در دو هزار و 438 واحد آموزشی تحت پوشش تغذیه رایگان  قرار خواهند گرفت.
 
معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: ترویج تغذیه صحیح، تامین بخشی از نیازهای غذایی روزانه دانش آموزان، حفظ  و ارتقای سطح سلامت آنها از اهداف تغذیه رایگان در مدارس مناطق محروم استان است.
 
وی اظهار داشت: اولین محموله تغذیه رایگان شامل یک میلیون و 400 هزار پسته بسته بندی شده بوده که در مراحل بعدی میان وعده هایی شامل کلوچه نارگیلی دوقلو، کیک لایه ای، خرما و بیسکویت طعم دار توزیع خواهد شد.
 
شیری با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح 12 میلیارد ریال است، تصریح کرد: دانش آموزان ماهانه هشت نوبت و در طول سال تحصیلی 50 نوبت از میان وعده  بهره مند خواهند شد.
کد مطلب 1454237

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