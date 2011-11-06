دیدار قاریان برتر قرآن با سرپرست حجاج ایرانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، کاروان نور قاریان برتر جمهوری اسلامی ایران حج تمتع لحظاتی قبل با حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسکر سرپرست حجاج ایرانی در محل بعثه مقام معظم رهبری در منا دیدار کردند.

در این دیدار گزارشی از اجرای 800 برنامه قرآنی در سرزمین وحی توسط سعید رحمانی سرپرست این گروه ارائه شد، همچنین حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسکر اعلام کرد:‌ برای برقراری بستر لازم در ایجاد ارتباط بین بعثه کشورهای دیگر و حضور قاریان ایرانی برای اجرای تلاوت‌ قرآن برای زائران سایر کشورها تلاش خواهد کرد.



سرپرست کاروان قاریان قرآن نیز اظهار داشت: در صورت ایجاد ظرفیت برای حضور قاریان ایرانی در سایر کشورها و بعثه حج کشورهای خارجی از این امر استقبال می‌کنیم.



وی افزود:‌ امسال کاروان نور از قاریان و حافظان قرآن متشکل از 32 نفر است که جوان‌ترین آنها یک قاری 17 ساله و مسن‌ترین آنها 50 ساله است، همچنین دو گروه تواشیح و همخوانی قرآن نیز در این گروه حضور دارند.