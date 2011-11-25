تیم ثامن الحجج (ع) صدرنشین شد/ از باخت کرمان تا اولین برد ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان، ظهر روز جمعه با برگزاری سه دیدار در شهرهای سبزوار، شیراز و کرمان پیگیری شد. در این هفته تیم ثامن الحجج (ع) به یاری بازیکنان خارجی‌اش با کسب یک پیروزی ارزشمند در مقابل نماینده کرمان به صدر جدول رسید.

در مهمترین دیدار این هفته تیم ثامن الحجج (ع) سبزوار میزبان تیم زیتون کرمان بود. در این دیدار حساس که نیمه اول آن با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود شاگردان ناهید غارسی توانستند با نتیجه نزدیک 23 بر 22 اولین شکست تیم زیتون کرمان را در این فصل از مسابقات رقم بزنند.

تیم هیئت هندبال فیروزآباد فارس هم در شرایطی مقابل میهمان خود ذوب آهن اصفهان شکست خورد که با قبول این شکست به رده دوم جدول سقوط کرد. ذوب آهن با برتری در این دیدار به اولین برد خود دست یافت.

در دیگر دیدار این هفته نیز تیم مجید تهران به عنوان تنها نماینده هندبال بانوان استان تهران در لیگ برتر باشگاه‌های کشور برابر نماینده کرمان به نخستین پیروزی‌اش رسید و با همین پیروزی به یک باره چهار پله در جدول رده بندی صعود و به رده سوم جدول رسید.

- نتایج کامل دیدارهای هفته سوم از مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان به شرح زیر است:

* ثامن الحجج (ع) سبزوار 23 - زیتون کرمان 22

* هیئت هندبال فیروزآباد فارس 20 - ذوب آهن اصفهان 24

* شهرداری کرمان 26 - مجید تهران 32

جدول رده بندی رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان به این ترتیب است:

1- ثامن الحجج (ع) سبزوار 6 امتیاز

2- هیئت هندبال فیروزآباد فارس 4 امتیاز

3- مجید تهران 2 امتیاز

4- ذوب آهن اصفهان 2 امتیاز

5- مارتیای کردستان 2 امتیاز

6- زیتون کرمان 2 امتیاز

7- نفت و گاز گچساران 2 امتیاز

8- شهرداری کرمان بدون امتیاز

تیم‌های مارتیای کردستان و نفت وگاز گچساران در این هفته بازی نداشتند.