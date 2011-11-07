جشنواره فیلم رشد با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که اجرای آن برعهده آقا بیگی بود، پس از تلاوت قرآن حمیدرضا کفاش دبیر جشنواره بین المللی فیلم رشد گزارشی از برگزاری این رویداد ارائه کرد.

کفاش گفت: 1416 فیلم از کشورهای مختلف به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد. از میان این تعداد 1145 فیلم ایرانی و 372 اثر خارجی حضور داشت. ان تعداد نشان دهنده رشد 10 درصدی جشنواره فلم رشد است.

وی افزود: هیئت انتخاب از این میان 294 فیلم را برای بخش مسابقه انتخاب کردند. این آثار در 16 سال برای دانش آموزان به نمایش در آمد. در ابتدا 12 هزار فراخوان به زبانهای مختلف به کشورهای متعدد ارسال شد. 20 کمیته کاری این رویداد را همراهی کردند.

کفاش ادامه داد: 18 داور بین المللی آثار جشنواره را ارزیابی کردند. همچنین از نقش آفرینان جشنواره فیلم رشد تقدیر شد. 30 نهاد، سازمان و بخش خصوصی این جشنواره را حمایت کردند. مراسم تجلیل از برگزیدگان 40 دوره در مراسم افتتاحیه برگزار شد.

وی تاکید کرد: جشنواره بین المللی فیلم رشد با اختتامیه به پایان نمی رسد. این رویداد جشنواره ای برای تمام فصول است. 1510 فیلم در آرشیو جشنواره برای ارسال به مناطق آموزش و پرورش کشور در سیاست بسته آموزشی ارسال می شود. پس از جشنواره نیز این آثار به ماطق مختلف برای اکران ارسال می شود.

پس از این بخش، دکتر صدری رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو، پیام خود را برای مدعوین به زبان انگلیسی قرائت کرد. همچنین پیام تبریک پیتر ریتر رئیس کمیته سازمان صلیب سرخ جهانی از طریق یک نماهنگ پخش شد.

در ادامه بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باتبریک عید قربان گفت: آموزش و پرورش فرایند مهمی راطی می‌کند. این رویکرد اسلامی در تربیت کشور است. بسته آموزشی در این تحول بنیادین نقش مهمی دارد. این جشنواره فرصت خوبی است که تولید کنندگان آثار فرهنگی در معرض معرفی و انتخاب قرار گیرند.

وی افزود: دست اندرکاران جشنواره فیلم رشد با هدف معرفی آثار و قدردانی از سازندگان فرصتی را فراهم کرده تا فعالان این عرصه بتوانند با هم گفتگو کنند. البته تولید فیلم آموزشی کار سختی است. کسانی که می خواهند برای کودکان و نوجوانان فیلم تولید کنند علاوه بر فن باید زبان آنها را بشناسند. صادق باشند. زیرا مسیر جهت فیلم های آموزشی جایگاه ویژه‌ای دارد.

محمدیان ادامه داد: امیدورام این جشنواره فرصتی برای تولید آثار خوب برای فرزندان ما تولید کند و آغاز نیکویی برای دانش آموزان در سال تحصیلی 90- 91 باشد.

پس از نمایش بخش های از فیلم "من می توانم"، بیانیه هیئت داوران از سوی مهدی چوبینه برای حاضران خوانده شد. البته قرار بود این متن را رسول صدرعاملی قرائت کند که وی به دلیل برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان در سفر بود.

با حضور حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، کفاش، صدری، محمدیان و علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی جوایز بخش مستند جشنواره فیلم رشد اهدا شد.

در این بخش از فیلم های "سعی خواهم کرد" سوزانا پیلگریم از آلمان، "من می توانم" شیرکوه سالک، "جشن ها و آئین های کیهان ایرانیان" محسن رمضان زاده تقدیر شد. همچنین دیپلم افتخاری به یونس فیضی بازیگر فیلم "من می توانم"تقدیم شد.

تندیس سیمین این بخش به فیلم "نگهداری از مرداب" اولیور دیکنسون محصول مشترک انگلیس و فرانسه و تندیس زرین به "معلم" محمد علی فارسی اهدا شد.

با حضور ابراهیم فروزش در بخش پویانمایی جشنواره لوح تقدیر به فیلم های "بی بازگشت" کیانوش و فرنوش عابدی، "مسیرهای نفرت" دیمین منوف از لهستان اهداشد. همچنین تندیس زرین به "شهر خاموش" امیر مهران و "یک عنوان" جرالد اولیویر از فرانسه تقدیم شد.

در بخش دانش آموزان فیلمساز جشنواره، از فیلم های "خطا" گروهی از دانش آموزان بلژیک، "پای دار" دلفیا سواری، "صلحی از جنس کاغذ سفید" محمد حسین سلیمی و محمود عزیزی و "چیدن سپیده دم" تیمور قادری تقدیر شد.

در این بخش تندیس سیمین به "گاهی هست، گاهی نیست" گروهی از دانش آموزان از ترکیه و تندیس زرین به "یک مشت برف" جولین ارزی اهدا شد.

در ادامه این مراسم، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش گفت: از همه عزیزان در ایران و خارج از کشور که در جشنواره عمیق و به یاد ماندنی و ایجاد رقابت این جشنواره شرکت کردند، تشکر می کنم. دوستان عنوان کردند که این دوره از جشنواره همه نکات چهل دوره قبل را دارد و نکات مثبت دیگری هم ایجاد کرده است.

وی افزود: از همه کسانی که آثاری را خلق کرده اند و به داوری فیلم‌ها پرداختند، سپاسگزارم. قطعاً هر کدام از آثار زیبایی خاص خود را دارد. اما از آنجایی که باید تعدادی از آنها مانند هر جشنواره‌ای انتخاب شود، فیلم هایی به بخش مسابقه راه یافتند.

حاجی بابایی تاکید کرد: یکی از وظایف نظام تعلیم و تربیت خلق این آثار است. از آنجایی که در آستانه تحول بزرگ هستیم، همه زیبایی ها به ودیعه گذاشته شد. باید تمام این زیبایها را شناخت. فیلمسازی می تواند بهترین اثر را خلق کند که بهترین شناخت را از انسان داشته باشد. هرچقدر شناخت بهترشود آثاری زبیاتر ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه معلمان گفت: تا امروز از میان تمام ابزار تکنولوژی هیچ کدام نتوانسته است، جای معلم را بگیرد. هیچ اثری به اندازه معلم، دانش آموز را نمی شناسد. معلم از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. آنها هزاران آثار و نکته تربیتی را در رفتار خودشان به صورت یک فیلم در مقابل چشمان دانش آموزان قرار می دهند. دانش آموزان نیز بر اساس آنها تربیت می‌شوند.

حاجی بابایی ادامه داد: در آستانه این تحول عظیم در بحث آموزشی، 20 هزار مدرسه به فن آوری جدید مجهز می‌کنیم. به همه فیلمسازان می‌گویم که می توانند در روش تعلیم و تربیت و در تعین اولویت و تغیر مسیر تاثیرگذار باشند. کسانی که در این مسیر قدم بر می دارند، آموزش و پرورش با آنها همکاری دوجانبه انجام می دهد.

وی تاکید کرد: امروز 560 هزار کلاس می توانند از هر نوع فیلم تربیتی استفاده کنند. بیش از 12 میلیون مدرسه آماده فراگیری فیلم‌ها و آثاری هستند که در تربیت تاثیرگذارند. بیش از 20 میلیون والدین و خانواده ها می‌توانند از این فیلم‌های آموزشی استفاده کنند.

جاجی بابایی در پایان گفت: در جریان این تحول عظیم سینماگران می‌توانند به همراهی بیایند. امروز می‌توانیم عنوان کنیم، که ما این مسیر را با سرعت در حال طی کردن هستیم.

در ادامه این مراسم با حضور محمود حسابی پسر مرحوم دکتر حسابی، از فیلم "کیوره" رحیم بلند در بخش معلمان فیلمساز تقدیر شد. همچنین تندیس سیمین این بخش به "وقتی که نورمی تابد" شهریار پور سیدیان و تندیس زرین به "سفر سرد" جلال نصیری اهدا شد.

در بخش فیلم کوتاه جشنواره فیلم رشد، دیپلم افتخار به "من شیرینم" روح الله اکبری و "یار دوزاردهم" فریدون نجفی اهدا شد. تندیس سیمین این بخش به "ماجرای آن روز" داریوش غذبانی و تندیس زرین به "دوتا و نصفی قهرمان" مارتین باسلر از آلمان تقدیم شد.

در پایان نیز در بخش فیلم‌های بلند از "علفزار" محمد علی طالبی و "آلزایمر" احمدرضا معتمدی تقدیر شد. تندیس سیمین این بخش به "سیب و سلما" حبیب الله بهمنی و تندیس زرین به "پرواز مرغابی ها" علی شاه حاتمی اهدا شد.

شاه حاتمی پس از دریافت جایزه خود عنوان کرد: از همسرم برای حمایت از تولید این فیلم تشکر می‌کنم. او فرزندانی را تربیت کرد همچون زهرا شاه حاتمی که فیلمنامه این فیلم را نوشت و حمید شاه حاتمی که امسال در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان فیلم دارد.

در پایان این مراسم از بازیگر کودک فیلم "شکارچی شنبه" محمد جواد جعفرپورتقدیر شد. وی زمان دریافت جایزه پرچم جمهوری اسلامی ایران را بوسید و گفت: من امروز این پرچم را بوسیدم، کاری که در جشنواره کودک سال گذشته نیز انجام داده بودم. من کلمه الله را در این پرچم بوسیدم زیرا همیشه خدا به من کمک کرده و از من حمایت می‌کند.