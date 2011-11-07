شهردار جدید مریوان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حکم استاندار کردستان خطاب به محمد علی باغانی آمده است: با توجه پیشنهاد شورای اسلامی شهر مریوان به موجب این حکم جنابعالی به سمت شهردار شهر مریوان منصوب می شوید.

در ادامه حکم استاندار کردستان آمده: امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و برمبنای اصول چهارگانه دولت اسلامی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی کشور با استفاده از کلیه امکانات موجود در جهت توسعه و عمران شهری گام برداشته و در حفظ و حراست از اموال عمومی، بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، اعتلای فرهنگ شهرنشینی با هماهنگی و همکاری متقابل با مسئولان محلی در ایفای کامل مسئولیت های محوله کوشا باشید.

شهردار مریوان ماه گذشته از سوی اعضای شورای اسلامی این شهر برکنار شد و محمد علی باغانی که پیش از این به عنوان شهردار سروآباد فعالیت می کند سمت شهرداری مریوان را بر عهده گرفته است.