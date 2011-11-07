بارسا از شکست گریخت/ ختافه از سد اتلتیکومادرید گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از پیروزی پرگل رئال مادرید مقابل اوساسونا نوبت به بارسلونا رسید تا خودنمایی کند اما حریف بارسا با حریف رئال زمین تا آسمان تفاوت داشت. در این دیدار ابتدا "آندر هررا" در دقیقه 20 با یک ضربه تماشایی دروازه "ویکتور والدز" را باز کرد اما "سسک فابرگاس" تنها چهار دقیقه بعد با یک ضربه سر زیبا بازی را به تساوی کشاند.

بازی در حالی برگزار می شد که باران به شدت در ورزشگاه "سن مامس" می بارید و طوری بود که در نیمه دوم روی عملکرد بازیکنان کاملا تاثیر گذاشته بود. اشتباه "جرارد پیکه" در دقیقه 80 بازی که بازهم به دلیل بارش شدید باران بود در نهایت موجب شد "فرناندو یورنته" گل دوم بیلبائو را به ثمر برساند. اما این پایان کار نبود و "لیونل مسی" در وقت‌های تلف شده بازی نتیجه را به تساوی کشاند و تیمش را از شکست نجات داد.

این بیست و چهارمین بازی بود که تیم بارسلونا بدون شکست پشت سر گذاشت. بارسا با تساوی مقابل بیلبائو 25 امتیازی شد و در فاصله سه امتیازی رئال مادرید، صدرنشین لالیگا قرار گرفت.

در دیگر دیدار شب گذشته ختافه موفق شد اتلتیکومادرید را در یک دیدار نفسگیر با نتیجه 3 بر 2 شکست دهد. این در حالی بود که "آلبرتو لوپو" بازیکن ختافه در دقیقه 29 بازی با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد تا این تیم بیشتر زمان بازی را 10 نفره باشد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* گرانادا صفر - راسینگ سانتاندر صفر

اخراج: آریل ناهوئلپان (88 - راسینگ سانتاندر)

* رئال زاراگوزا 2 - اسپورتینگ گیخون 2

گل‌ها: آلبرتو بوتیا (27 - گل به خودی) و هلدر پوستیگا (3+90) برای رئال زاراگوزا و داوید بارال (30 و 43) برای اسپورتینگ گیخون

* اسپانیول صفر - ویارئال صفر

اخراج: خوان دانیل فورلین (75 - اسپانیول)

* رایووایه‌‎کانو 4 - رئال سوسیه‌داد صفر

گل‌ها: فرانسیسکو مدینا (12 - پنالتی)، میگوئل پرز کوئستا (49 و 62) و روبرتو تراشوراس (73)

اخراج: میکل گونزالس مارتینز (11 - رئال سوسیه‌داد)

* اتلتیک بیلبائو 2 - بارسلونا 2

گل‌ها: آندر هررا (20) و فرناندو یورنته (80) برای بیلبائو و سسک فابرگاس (24) و لیونل مسی (1+90) برای بارسلونا

اخراج: فرناندو آموربیه‌تا (1+90 - اتلتیک بیلبائو)

* ختافه 3 - اتلتیکو مادرید 2

گل‌ها: عبدالعزیز بارادا (40)، میشل (48) و دیه گو کاسترو (83 - پنالتی) برای ختافه و آلوارو دومینگوئز (80) و رادامل فالکائو (30 - پنالتی) برای اتلتیکومادرید

اخراج: آلبرتو لوپو (28 - ختافه)

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 28 امتیاز

2- بارسلونا 25 امتیاز

3- والنسیا 24 امتیاز

4- لوانته 23 امتیاز

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18- راسینگ سانتاندر 9 امتیاز - تفاضل 8-

19- گرانادا 9 امتیاز - تفاضل گل 8-

20- رئال سوسیداد 8 امتیاز