فصل دوم کاوشهای باستان شناسی در تپه علیورد صائین قلعه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل اول کاوش در این تپه نیز توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال 89 انجام گرفته بود.

در فصل جدید کاوش ها، بعد از آثار دوره میانی اسلام، شواهد فرهنگی یانیق به دست آمده است.

در فصل اول کاوش نیز، در قلعه تپه ابهر آثار دوره یانیق به دست آمده بود. نمونه بارز شواهد فرهنگ یانیق، سفال مشکی براقی است که در بعضی قسمتها با تزئینات مشابه خطوط میخی نقش شده بر روی بدنه ظروف سفالی، ایجاد شده است.

قدمت فرهنگ یانیق که برای اولین بار در تپه ای به همین نام در آذربایجان شرقی شناسایی شد، به اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد می رسد.