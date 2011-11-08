حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سه سال گذشته که من مدیر عامل شرکت بودم زحمات کارکنان شرکت موجب توسعه شاخص‌های مختلف در سطح شرکت شد.

وی ادامه داد: سه سال پیش در سطح شرکت تصفیه‌خانه آب و تصفیه‌خانه فاضلاب در حال ساخت نداشتیم، اما در حال حاضر یک تصفیه‌خانه آب و پنج تصفیه‌خانه فاضلاب در دست احداث است، همچنین پیش از این به طور متوسط سالانه 17 کیلومتر لوله‌گذاری فاضلاب انجام می‌شد اما در دو سال اخیر 190 کیلومتر اجرا شده است.

وی بیان کرد: بابت هر متر تخریب آسفالت 110 هزار تومان پول به شهرداری‌ها می‌دادیم و الان 20 هزار تومان می‌دهیم و بعضی از پیمانکاران قبلی تقاضای فسخ قرارداد داشتند و مجبور بودیم جریمه بدهیم، الان اکثر پیمانکاران تا اتمام کار در کنار ما هستند.

نوری گفت: هم اکنون 108 هزار متر مکعب مخزن ذخیره در حال ساخت داریم، یعنی 25 درصد حجم مخازن در مدار بهره برداری، همچنین بیشترین میزان اعتبار شرکت 16 میلیارد تومان بود ولی در سال 89 به 55 میلیارد تومان و امسال به 63 میلیارد تومان در هفت ماه نخست رسیده است.

وی افزود: سه سال پیش دو یا سه نقطه از تاسیسات آبرسانی به سیستم تله‌متری مجهز بود اما امسال 90 مورد از تاسیسات دارای تله‌متری هستند، در واقع بیش از 25 درصد از تاسیسات شرکت، تله‌متری دارند که در سطح کشور بی‌نظیر است.

وی اظهار داشت: در طول پنج سال گذشته به طور متوسط نزدیک به 37 کیلومتر خطوط انتقال آب کار شده اما در طول یک سال گذشته 112 کیلومتر اجرا شده است، هم اکنون اولین شرکتی در سطح شرکت‌های آب و فاضلاب کشور هستیم که سیستم IVR را به مرحله بهره‌برداری می‌رسانیم تا قبوض آب بها صادر نکنیم و مشترکان از طریق تلفن اطلاعات را دریافت کنند و اقدام به پرداخت قبض آب‌بها کنند.

نوری ادامه داد: لازم است از زحمات تمام کارکنان تشکر کنم اما هنوز اول راه هستیم و نیاز داریم قدم اول در شرکت را پس از استان شدن، خوب برداریم و خوب هم ادامه بدهیم، چرا که انتظارات مجموعه استان و شرکت مهندسی بالاست.

نوری با اشاره به تخصیص جدید آب و کسب موفقیت بزرگ، هم برای شرکت آبفا و هم برای استان البرز و مردم منطقه، گفت: بالاخره پس از چندین سال در کمیته تخصیص وزارت نیرو، موضوع افزایش سهم آب کرج از سد کرج به ثمر نشست و در جلسه‌ای که در وزارتخانه برگزار شد با اختصاص سالانه 20 میلیون متر مکعب از منابع سطحی رودخانه کرج برای استان البرز موافقت شد و موجب شد تا با این تخصیص، رودخانه کرج از خشکی نجات پیدا کند و محیط زیست پایین دست هم به حیات خود ادامه دهد.

نوری در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع طرح فاضلاب کرج پرداخت و گفت: موافقتنامه افزایش اعتبار طرح فاضلاب کرج از 92 میلیارد تومان به 460 میلیارد تومان را از وزارت نیرو گرفتیم و همچنین به دنبال تنوع در جذب اعتبارات برای سرعت دهی به این طرح هستیم.

وی اذعان داشت: از این به بعد آنقدر کار داریم که فرصتی برای کارهای حاشیه‌ای نخواهیم داشت و اگر 24 ساعته هم کار کنیم برای جبران عقب ماندگی استان البرز در بخش‌های آب و فاضلاب وقت کم می‌آوریم و باید انتظارات وزارت نیرو را برآورده کنیم.

مدیرعامل شرکت آبفای البرز تاکید کرد: ما باید به دنبال روش‌های دیگری برای تامین منابع مالی از جمله اوراق مشارکت، فاینانس خارجی، فاینانس داخلی، واگذاری اجرای شبکه فاضلاب در ازای فروش انشعاب فاضلاب، واگذاری ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با امکان بهره‌برداری از پساب به میزان مشخص و همچنین با کمک از بانک اکو، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و... باشیم.